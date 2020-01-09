美元換匯價再創1年半新低！但央行力守30大關　新台幣兌美元仍未站穩29字頭

▲ 新台幣強勢讓美元換匯價來到1年半新低。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

新台幣匯率持續強勢，讓美元匯價再度刷新超過1年半的新低紀錄。根據台銀今（9）日牌告的美元現金賣出匯價，美元為30.235元，相較今年8月初的高點匯價，換新台幣5萬如今可以多拿到86美元，等於多賺到了新台幣2600元。

由國際資金與法人圈參與的台北外匯市場，多空仍有一番激戰，新台幣兌美元匯率不斷走強，並在30元兌1美元附近震盪。今天盤中雖有幾度升破30元大關、來到29字頭，但尾盤急拉，收盤來到30.008元兌1美元，升值7.9分。

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至於一般民眾要買美元的管道，也就是台銀牌告的現金賣出匯價，美元匯價來到30.235元，創下去年6月15日（匯價30.177元）、逾1年半以來新低。

若想換新台幣5萬元，今天可以換到1654美元；但如是以去年8月5日的匯價31.885元來計算，當時只能換到1568美元，相差了86美元，等於多賺到新台幣2600元。

新台幣匯率走強對於想要換匯或是出國留學的學子來說是個好消息，因為同樣的新台幣數額可以換到更多美元；但相對地，對於用美元在海外做生意的企業來說，將美元資產轉換成新台幣的金額就會減少，也就是所謂的「匯損」，新台幣升值對他們來說並不是一件好事。