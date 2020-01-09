　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

美元換匯價再創1年半新低！但央行力守30大關　新台幣兌美元仍未站穩29字頭

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 美元,美金,新台幣,台幣。（圖／路透社）

▲ 新台幣強勢讓美元換匯價來到1年半新低。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

新台幣匯率持續強勢，讓美元匯價再度刷新超過1年半的新低紀錄。根據台銀今（9）日牌告的美元現金賣出匯價，美元為30.235元，相較今年8月初的高點匯價，換新台幣5萬如今可以多拿到86美元，等於多賺到了新台幣2600元。

由國際資金與法人圈參與的台北外匯市場，多空仍有一番激戰，新台幣兌美元匯率不斷走強，並在30元兌1美元附近震盪。今天盤中雖有幾度升破30元大關、來到29字頭，但尾盤急拉，收盤來到30.008元兌1美元，升值7.9分。

請繼續往下閱讀...

至於一般民眾要買美元的管道，也就是台銀牌告的現金賣出匯價，美元匯價來到30.235元，創下去年6月15日（匯價30.177元）、逾1年半以來新低。

若想換新台幣5萬元，今天可以換到1654美元；但如是以去年8月5日的匯價31.885元來計算，當時只能換到1568美元，相差了86美元，等於多賺到新台幣2600元。

新台幣匯率走強對於想要換匯或是出國留學的學子來說是個好消息，因為同樣的新台幣數額可以換到更多美元；但相對地，對於用美元在海外做生意的企業來說，將美元資產轉換成新台幣的金額就會減少，也就是所謂的「匯損」，新台幣升值對他們來說並不是一件好事。

ET快訊
凱道70萬人挺韓喊「百萬庶民破紀錄」！韓粉感動穩了　網崩潰：
神秘嘉賓現身造勢！讚韓國瑜：我沒看過會幫幕僚收飲料杯的市長
即／韓國瑜凱道造勢旗海超震撼！晚間7：30主辦宣布破60萬人
焦慮到睡不著！媽熬夜寫家書「哭整夜」求投韓　2兒子已讀不回
即／趙少康力挺韓國瑜！出席「凱道造勢」　揭不幫馬英九站台原因
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

宏碁2019年12月營收月增13.9%　全年合併營收年減3.3%

中小企業放款去年前11月破3500億元　全年有望創5年新高

台塑總裁王文淵保守看待2020景氣　呼籲週六要去投票　

美元換匯價再創1年半新低！但央行力守30大關　新台幣兌美元仍未站穩29字頭

未分配盈餘實質投資可抵稅！資誠：子法規　2大亮點

亞股大反攻！日韓港股都收復昨日跌幅...漲幅逾1.6%　陸股也漲近1%　

潤寅詐貸起訴！最大苦主台企銀　對涉案對象提損害賠償訴訟

財訊／萬家香的綠電大計　老牌醬油的新商機

遠見／投資台灣熱　真能喚醒睡美人？

財訊／記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人　三星能否重返榮耀？

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

鄧紫棋東區唱片行買自己專輯　換到員工價+一個月播她的歌XDD

淘寶台灣年貨節

宏碁2019年12月營收月增13.9%　全年合併營收年減3.3%

中小企業放款去年前11月破3500億元　全年有望創5年新高

台塑總裁王文淵保守看待2020景氣　呼籲週六要去投票　

美元換匯價再創1年半新低！但央行力守30大關　新台幣兌美元仍未站穩29字頭

未分配盈餘實質投資可抵稅！資誠：子法規　2大亮點

亞股大反攻！日韓港股都收復昨日跌幅...漲幅逾1.6%　陸股也漲近1%　

潤寅詐貸起訴！最大苦主台企銀　對涉案對象提損害賠償訴訟

財訊／萬家香的綠電大計　老牌醬油的新商機

遠見／投資台灣熱　真能喚醒睡美人？

財訊／記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人　三星能否重返榮耀？

JHBL／大倫男女籃皆分組第1晉級　女子組戰況混沌

新春年節遊雲林！地方文化館節、觀光工廠　動靜都好玩

外送員求助「過年要怎麼解釋工作」　網友高招神救援

新北比漾廣場、環球購物中心春節「耍可愛」　鼠年福袋，巨型扭蛋都出爐

韓國瑜造勢宣布突破80萬人　沈玉琳：凱道寫歷史！

6年沒調整價格　欣葉日本料理自助餐5/1餐費漲60~80元

宏碁2019年12月營收月增13.9%　全年合併營收年減3.3%

中小企業放款去年前11月破3500億元　全年有望創5年新高

最會「勾引」異性的星座女Top 4　雙子壞壞惹人愛才第二

陳根德赴地檢署按鈴提告對手　鄭運鵬：選情告急膝蓋反映

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

財經熱門新聞

哈日族鬆口氣！日圓換匯價貶回0.27字頭　重見一年多來新低點

永豐銀數位帳戶　倍數漲粉

玉山金2019年獲利首破200億破紀錄

漢來美食：「2020是充滿動能的一年！」　多品牌佈局全台拓點

瓦城去年營收49億元再創新高　年增13.92%續創雙位數成長

翔宇調整中國大陸業務布局　上櫃計畫暫延

達爾膚2019年營收達10億元　年增5.32％

影／存股新選擇　跟著勞退買股票

台彩農曆年刮刮樂　頭獎1200萬拚好運

日圓節節高升！國際資金湧入避險　日圓匯價創近1個月新高

超商生鮮添新兵！統一超攜手安永搶攻春節備餐三大商機

陽明新增台灣－日本關西航線　今年營運可望更上一層樓

「台泥DAKA」開幕！在花蓮打造開放生態循環工廠　原民特色設計吸睛

英飛凌CES秀全球最小3D感測晶片

更多熱門

相關新聞

台銀應援出奇招　正妹啦啦隊報到

台銀應援出奇招　正妹啦啦隊報到

本季以「信任籃球」為主軸在SBL賽場重新出發，台銀開季至今確實展現和過往幾季截然不同表現，球團方面也展現力挺SBL賽事決心，自9日起場邊增設「台銀正妹啦啦隊」，剩餘上半季所有賽程都將到場，為台銀加油打氣，球團方面也透露後續啦啦隊也將和球迷有更多互動活動，希望讓球迷感受到球團的用心。

哈日族鬆口氣！日圓換匯價貶回0.27字頭　重見一年多來新低點

哈日族鬆口氣！日圓換匯價貶回0.27字頭　重見一年多來新低點

熱錢再戰央行！新台幣升逾1角破30元大關　29字頭能否站穩成焦點

熱錢再戰央行！新台幣升逾1角破30元大關　29字頭能否站穩成焦點

SBL/九太上半季淘汰、台銀拚續命

SBL/九太上半季淘汰、台銀拚續命

日圓節節高升！國際資金湧入避險　日圓匯價創近1個月新高

日圓節節高升！國際資金湧入避險　日圓匯價創近1個月新高

關鍵字：

新台幣美元匯率匯市換匯台銀牌告匯價

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

獨／Keanna流產　謝和弦收砲火盼好聚好散

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面