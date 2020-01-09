未分配盈餘實質投資可抵稅！資誠：子法規　2大亮點

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（9）日發布，產創條例的子法規，資誠聯合會計師事務所表示有兩大亮點，實質投資支出追溯自2019年的1月1日投資；以及實質投資證明文件免提示董事（不用經過董事會、股東會）。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯提出5大實務應用觀點，值得企業注意：

請繼續往下閱讀...

一，實質投資以資本支出、取得(擁有)所有權及帳列相關資產為認列原則。承租辦公營業場所的租賃改良物、承租土地並以地主名義興建房屋者，因未取得建物所有權，恐難符合減除要件；購買技術亦同，若僅支付權利金而取得使用權者，緃使預付5年授權金，仍不符資本支出要件，不能列為未分配盈餘減除項目。另外融資租賃取得設備者，似應以取得所有權時點，始符合規定，申請減除未分配盈餘。

二，長程投資案件，評估分期或個別建製可行性。企業若有長程投資案件，考量需於盈餘發生年度次年起三年內完成實質投資支出，可評估分期或個別建製投資案的可行性，並以工程明細表、驗收報告、付款證明等相關文件，佐證投資完成，把握三年之適用期限。又同一投資案件並不限以單一年度盈餘執行，可數年度盈餘運用於同一投資案。

三，租賃業以出租為主要營業項目的行業，可不受「3年內出租建物、設備應補稅加息」的限制。子法規規定，三年內將建築物、軟硬體設備或技術轉借、出租等或變更原使用目的非供自行生產或營業用部分，應向稅捐稽徵機關補繳稅款並加計利息。包含租賃、物流、倉儲等以出租為主要營業項目的行業，考量其行業特性，似可不受該項不得轉租的限制，惟建議應向財政部釐清並申請個案請釋為宜。另實務上，企業可能將自用建築物的部分空間出租，則應按出租比例補徵稅款。

四，可減除的未分配盈餘數額，依所得稅法第66條之9規定計算，企業若有以前年度(例如2017年度)依規定限制的盈餘，在限制原因消滅且未作分配時，應併同限制原因消滅年度(例如2018年)的未分配盈餘計算，故此部分亦可做為實質投資的稅基減除。

五，可與境外資金匯回專法併用，亦可與「智慧機械+5G支出投資抵減」併用。林巨峯提醒，面對中美貿易戰、反避稅法令、免稅天堂經濟實質法的綜合挑戰，許多企業已調整組織架構及產業鏈布建，回台進行實質投資。建議企業可思考如何搭配各項租稅優惠，妥善規畫實質投資項目、投資時程與運用資金來源，兼顧產業升級、資金運用及稅負優化效果。