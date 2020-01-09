大立光產能吃緊！新廠2023年底才到位　林恩平：高階、重要客戶先做

▲大立光新廠房今年動工，2023年底才到位。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）今（9）日舉行法說會，由於大立光產線去年底就進入滿載狀態，法人全程關注產能不足問題，大立光執行長林恩平表示，在產能有限情況，會以高階規格（spec）及與客戶關係好的優先列入產能。

林恩平表示，新廠房今年動工，預計2023年底才完工，且廠房結構（structure）要全部好，無塵室（clean room）到位，設備才有可能進去，無法想提前就提前。

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由於新廠房2023年底才有可能啟用（Ramp up），林恩平表是，會考慮租賃廠房，但因為廠房需要廣大的樓地板面積，以及考慮租金費用高、不符合經濟效益等因素，很難租到理想廠房。

林恩平表示，過去大立光生產策略就是以高階為優先，只是從去年底以來，產能進入滿載情形，低階規格產品被排擠的多或少而已。在有限產能下，會以高階規格鏡頭和重要客戶優先。法人提問，是否會擔心產能跟不上需求，林恩平表示「擔心也沒用」。法人提問，在多鏡頭趨勢帶動、高階鏡頭不斷升級趨勢下，一路吃緊到2022年怎麼辦？林恩平表示，沒有辦法就是沒辦法。

從產品線來看，大立光去年以1000萬像素營收占比最高，達50-60%，2000萬像素達20-30%，800萬及500萬像素產品占比相對弱勢，進入今年產能緊繃，很可能更容易被排擠。林恩平解釋，像素高低和規格高低不一定相關，低像素也可能很特殊很難做，不一定會被排擠，還是回歸到客戶關係與規格高低，作為生產的優先考量。