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財訊／銀行不惜代價推「神卡」　背後盤算是什麼？

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／洪綾襄

過去1年，信用卡市場戰況激烈。根據金管會統計，2019年1~11月，33家信用卡發卡機構總共新發出了306萬張信用卡，總流通卡數達到4709萬張，飆破雙卡風暴時期的4549萬張。

儘管總流通卡數排名不變，仍是中國信託居冠，國泰世華居次，第3為玉山銀行，第4是台新銀行，第5為台北富邦，但在內涵上，已起了極大變化。

其中，新發卡王由玉山銀行拿下，去年1~11月玉山銀共發出117.51萬張信用卡，不但比第2名的台新銀行多出19.46萬張，僅略遜於第3名中國信託加上第4名國泰世華的總發卡數 （149.22萬張）。

請繼續往下閱讀...

而百萬信用卡俱樂部也有新成員加入，國泰世華Costco聯名卡以210萬張蟬聯冠軍，其次為中國信託LINE Pay聯名卡180萬張，再來為玉山家樂福卡150萬張，台新新光三越卡120萬張，最新進榜的則是奠基於HappyGo千萬會員的遠銀快樂信用卡。

不過中國信託也未因此鬆懈，元旦前宣布慶祝LINE Pay卡的發卡量（含信用卡與一卡通聯名卡）突破300萬張，權益再升級，與更多通路店家合作，祭出消費最高享22% LINE點數等的回饋繼續搶市。

科技助力　刷卡回饋更多元

現金卡與信用卡造成的「雙卡風暴」至今14年，去年信用卡市場才再度熱絡起來，關鍵在於近期中型銀行重兵部署數位金融，才能搶灘占市、精準行銷，不再讓發卡大行專美於前。玉山和台新就是個中代表。

再加上，6月還有3家純網銀即將開業，自然得先把市場搶起來。

銀行力推，為什麼消費者也甘願埋單？主因在於去年推出的新卡權益讓消費者真的很有感。以堪稱2019年年度神卡的玉山Ubear信用卡為例，其主打的都會年輕白領習性即為「每天去超商買咖啡、喜歡網路購物、周末會和朋友看電影」，該卡就設計出「一般消費1%、網購5%、超商8%、電影20%現金回饋」的權益，完全貼合目標受眾的需求，因而大受歡迎。

尤其，玉山Ubear主要訴求年輕族群，被視為未來網銀的主力市場，玉山透過發行信用卡提前「圈粉」，被視為網銀市場開放競爭的前哨戰。

更何況，數位化後，銀行策略工具也愈多元。「隨著消費者對虛擬幣、電子支付、數位帳戶等新金融工具接受度愈來愈高，銀行發卡的策略與內涵已和10年前完全不同了。」

長期觀察信用卡市場的Money101金融比較平台經理呂芝穎分析，回饋等值現金、可跨平台抵用的虛擬幣相當受歡迎，如LINE點數、P幣、momo幣、街口幣、樂天超級點數等，就在雙11、雙12，或深夜時段限時加碼回饋，帶動旺盛買氣。…(本文節自財訊598期，詳全文)

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