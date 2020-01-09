全球最大玻璃鏡片供應廠也回來了！今國光斥資逾6億元在台擴廠

▲經濟部今（9）日通過全球最大玻璃鏡片供應廠今國光投資案，將斥資逾6億元擴建臺中梧棲現有廠區在台擴大生產。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回台投資一波波，經濟部今（9）日表示，全球最大玻璃鏡片供應廠今國光決定在台擴廠，將斥資逾6億元擴建臺中梧棲現有廠區，增聘專業模具人員，以提升高精度光學模具產能及自製能力，進而爭取國際一線客戶訂單。

經濟部投資台灣事務所今天再通過2家臺商及2家根留臺灣企業投資申請，4家共加碼新臺幣27億元，包括第50次臺商回臺方案的麗清科技、今國光學工業，第18次根留臺灣方案的恩德科技、啟德機械。

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專注光學鏡頭、鏡片研發製造近40年的今國光，目前是全球最大玻璃鏡片供應廠，終端客戶包辦Canon、Nikon、Sony、Tamron等國際大廠，大部份客戶主要組裝基地均位於中國大陸，但因近年大陸經營環境丕變，加上貿易戰攪亂全球供應鏈布局，決定回台投資擴廠。

今國光表示，基於根留臺灣、擴大臺灣經營規模，朝高技術高精密的手機鏡頭、物聯網鏡頭、車載鏡頭產品發展，決定加速在臺灣擴廠擴線，包括開發量產速度及降低模具成本。同時擴充塑膠鏡頭鏡片產線，以爭取國際一線客戶訂單，並提高MIT附加價值率。

經濟部表示，目前投資臺灣3大方案至今已帶動319家企業投資約8,547億元，預估創造70,558個本國就業機會，3大方案後續仍有近90家企業排隊待審。