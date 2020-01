美伊爆爭端！各國反應不一…西歐望「降溫」　敘利亞：伊朗是對的

▲烏克蘭國際航空(UIA)波音737客機墜毀。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

美國五角大廈8日證實,伊朗當天連兩次空襲美軍駐伊拉克基地,讓兩國緊張關係再度升溫,又傳出烏克蘭國際航空(UIA)一架波音客機疑似遭到擊落,造成導致176人死亡,各國也開始向兩國喊話,或是開始撤離大使館外交人員與本國公民。《半島電視台》也整理出各國對這次爭端的回應。

在西歐各國的部分,法國外交部強力譴責伊朗的攻擊行為,並在聲明中指出,「法國強調繼續打擊伊斯蘭國的重要性,同時必須尊重伊拉克的主權。」德國國防部長克朗普凱倫鮑爾(Annegret Kramp-Karrenbauer)說,目前一切狀況取決於伊朗,希望雙方不要再讓衝突升級;另外也有駐軍在伊拉克的英國,首相強生表示,蘇萊曼尼雙手沾滿英國士兵的鮮血,呼籲伊朗不要再做這些危險的攻擊,應該要尋求降溫。

▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。(圖/翻攝自推特)



歐盟執委會(European Commission)呼籲美伊雙方重啟對談,主席長馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說,「現在應該要停止使用武器,留下空間對話。」北太平洋公約組織(NATO)秘書長史托藤伯格(Jens Stoltenberg)也再推特譴責伊朗的行為,同時北約官員也證實,已經撤離部分該組織在伊拉克的訓練人員;聯合國伊拉克援助團(UNAMI)則表示,這些飛彈攻擊只會讓衝突升級,並再次侵犯伊拉克主權,這是毫無意義的暴力。

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB