獻金融三寶！北富銀發財水限量3萬8888瓶　30號年後上班日全台分行發送

▲北富銀的發財水30日全台發送。（圖／北富銀提供）

記者吳靜君／台北報導

新的一年來了！台北富邦銀行為了迎新春，獻上金融三寶，包含舊換新鈔、送發財水以及歡樂無限旺紅包，讓民眾在新的一年發財。北富銀近期將陸續獻上金融三寶為：「迎新送舊換新鈔」、「鴻運當頭發財水」、「歡樂無限旺紅包」。

首先推出的是「迎新送舊換新鈔」服務，自1月16起率先提供新鈔提領與兌換，讓年味提早飄香，民眾開春就有好彩頭。

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此外，每年詢問度最高的發財水，北富銀今年特別加碼2000瓶，自1月30日起（開工日）客戶到全台的127家分行任一分行辦理業務，就可以得到發財水一瓶，全台限量3萬8888瓶。

另外北富銀與台灣大哥大聯手推出的「富邦M+旺紅包」，讓親朋好友建立群組手機秒發紅包、秒搶紅包，不論是圍爐、拜年、親友歡聚，都能瞬間炒熱氣氛、歡樂強強滾。

根據北富銀大數據分析顯示，過去2年，除夕當晚8點到9點是發富邦M+旺紅包的高峰，1小時內全台可發出近2萬個紅包，讓一頓團圓飯吃出紅包狂潮。隨著農曆春節倒數計時，旺紅包熱度已開始升溫，發送數量與總收發金額持續創新高，截至目前，富邦M+旺紅包已成功發送超過442萬個，總金額突破新台幣27億元。