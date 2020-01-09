面板雙虎2019年12月營收出爐！　友達年減16.7%、群創年減6.2%

▲友達今年在CES 2020展示85吋8K全平面無邊框ALCD液晶電視面板。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）今（9）日公布財報，友達2019年12月自結合併營收207.1億元，較上月減少2.7%，較2018年同期下降16.7%；群創2019年12月自結合併營收221億元，較上月增加2.6%，較2018年同期減少6.2%。

友達公布2019年12月自結合併營收207.1億元，較上月減少2.7%，較2018年同期下降16.7%；2019年第4季合併營業額為619.7億元，較2019年第3季減少11.5%，與2018年第4季相比下降19.6%；累計2019年全年合併營業額為2,687.9億元，較2018年減少12.6%。



友達表示，去年12月份整體大尺寸面板出貨量，包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約899萬片，較去年11月份減少6.3%；中小尺寸面板出貨量約1,340萬片，較去年11月份增加18.4%。



友達指出，2019年第4季大尺寸出貨量約2,653萬片，較第3季下降7.5%，較2018年同期減少6.8%；2019年第4季中小尺寸出貨量約3,746萬片，較第3季增加5.2%，較2018年同期提升16.5%。

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友達進一步指出，2019年累計全年大尺寸出貨量約1億824萬片，年減5.7%；全年中小尺寸出貨量約1億3,102萬片，年減21.4%。

▲群創今年在CES 2020策略合作美國觸控新創Tanvas發表新一代觸覺反饋車用顯示器。（圖／群創提供）

群創2019年12月自結合併營收為新221億元，較上月增加2.6%，較2018年同期減少6.2%；2019年第4季自結合併營收為656億元，與2019年第3季合併營收相比增加3.6%，較2018年同期減少9.2%；2019年全年自結合併營收為2,520億元，與2018年全年營收2,794億元相比減少9.8%。

群創表示，去年12月份整體大尺寸面板出貨量共計1,127萬片，較上月增加3.4%；中小尺寸合併出貨量共計2,918萬片，較上月增加26.7%。

群創指出，2019年第4季大尺寸合併出貨量共計3,259萬片，與2019年第3季出貨量3,063萬片相比增加6.4%；中小尺寸合併出貨量共計7,418萬片，與2019年第3季出貨量6,390萬片相比增加16.1%。

群創進一步指出，2019年累計全年大尺寸出貨量約1億2,266萬片，與2018年全年出貨量1億2,670萬片相比減少3.2%；中小尺寸方面，全年合併出貨量共計2億5,678萬片，與2018年全年出貨量2億7,180萬片相比減少5.5%。