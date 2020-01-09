台指期報復性反彈180點　分析師：國際緊張情勢消彌、有望衝破12000點

▲台指期1月9日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

美伊緊張情勢舒緩，美股不跌反漲，帶動台指期今（9）日開盤上漲131點，來到11,919點，但多頭可不想就此罷休，行情持續上攻，一度攻上11,998點，大漲210點，尾盤雖稍微拉回，終場仍以11,968點作收，上漲180點，與現貨相較，逆價差2.63點。展望後市，統一期貨分析師劉恆誌分析，只要美股沒有太大的波動，明天台指期有機會衝破12000點。

劉恆誌表示，今天的台指期強漲，主因為美伊戰爭趨緩，由於昨天的外界解讀都是雙方衝突會加劇，因此昨天的避險商品如黃金、白銀都大幅上漲，不過川普的談話顯示並無意加劇戰爭衝突後，國際間的緊張氣氛稍微消彌，基於這項原因才會讓今天台指期往上漲。

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而劉恆誌也觀察到，台指期昨天在這樣下跌的情況下，外資還是買超6千多口，且今天外資也持續在多單加碼買超1,865口，這意味著外資還是偏多。

另外，劉恆誌也說，其實昨天美國ADP公布的小非農數據也創下8個月以來新高，顯示美國勞動市場還算健康，這也讓外界更加關注周五（10日）美國官方公布的非農數據會是如何，假設非農數據也表現不錯，這也意味著下周一、二（13、14日）會帶動台指期的波動。

因此，他也建議接下來要關注的重點就是，周五公布的美國非農數據表現是否不錯，若是持平甚至成長，美股就不太會有機會回檔，那這樣台股就有機會可以撐在12000點甚至以上；另外就是15日即將簽署中美第一階段貿易協議，這將會成為下周觀察重點。