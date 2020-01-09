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理財周刊／資金未退潮　回檔莫恐慌

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

台股從來不缺好公司，重點是有沒有吸引人的好價位，壽險體系有超過千億資金等待進場，回檔支撐會越來越強，高股息成長股可以留意。

文／馮泉富

日前美軍空襲巴格達的事件改變了先前市場開紅盤的樂觀氛圍，不但國際原油價格大漲，避險屬性濃厚的資產如黃金、白銀、美國公債、日圓等也同步大漲，伴隨著外資賣超台股，加權指數也跌破月線，進入整理階段。

由於本次事件遇難者為「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，導致反美情緒高漲，伊拉克國會日前已通過驅逐美軍出境的決議，伊朗並揚言採取報復行動。顯然中東情勢短期內將不會明顯好轉，未來再度出現衝突事件的機率很高，因此，地緣政治衝突將是今年金融市場的一大變數。

請繼續往下閱讀...

非經濟因素干擾 隨時間快速遞減

不過，投資人也不必過度悲觀，綜觀歷史經驗，一切局部的非經濟因素之干擾，其效應通常隨時間快速遞減，尤其是已有心理預先防範之下。投資人該留意的還是影響既深又廣的基本面數據之變化，以及市場資金移動的去向。

先就資金面觀察，外資近期雖然對台股出現賣超，但熱錢若真有心撤退，新台幣匯率不可能如如不動。反之，只要資金不外流，族群輪漲的態勢將持續下去。據金管會統計，二○一九年全年外資淨匯入一五八．八五億美元(約新台幣四七八三億元)，這麼龐大的資金不是說轉彎就能轉彎的。

結論還是一句老話，台股從來不缺好公司，重點在於有沒有吸引人的好價位。因此，目前暫時出場的資金，只是在等待它主觀認為相對划算的價位罷了。

由於台灣選後距離農曆年關長假僅剩一周，屆時法人買超的標的，肯定經過一番風險與期望報酬的比較，顯然有抱股過年的決心，間接突顯其基本面的能見度應該不差，籌碼也相對較為穩定，是投資人可留意的方向。

紐約油價若突破66美元 通膨壓力容易擴大

訊息面的干擾總是投資人揮之不去的困擾，綜觀近期訊息面的影響力，比較值得投資人留意的是國際油價的變化，因為國際原油價格會影響全球通膨數據，而通膨率又可能干擾各大央行的貨幣政策。

觀察最近一次經驗，二○一九年九月沙烏地阿拉伯油田遭到無人機空襲後，原油日產量瞬間少掉一半以上，造成去年九月油價暴漲一四％以上，所幸沙國在短短十一天內就恢復產能，原油價格短期內就恢復穩定。因此，除非有更大的災難性利空，否則油價要連續性飆漲，也著實不易。

全球最大政治風險顧問公司評估 美伊將侷限於小規模軍事衝突

日前全球最大政治風險顧問公司歐亞集團表示，伊朗對美國的報復行動恐怕不如外界想像中嚴重，頂多在伊拉克發生為期一個月的輕微軍事衝突。主要是歐亞集團認為伊朗國內經濟疲軟再加上政局動盪，都將牽制報復行動的規模大小。

以原油供給面觀察，按照最新資料，二○一九年十一月伊朗原油供給已降至約二一○萬桶／日，主要供應中國與部分中東國家，除非衝突事件擴大，否則中東原油供給出現缺口的機率不高。加上美國頁岩油目前日產量已超過一二○○萬桶，具有一定程度的壓抑性。

此外，全球經濟成長減速也阻礙了石油需求的成長。若以美國紐約輕原油期貨價格為基準，目前油價的量化觀察點約在六六美元／桶。若未來原油價格突破六六美元，則整年度全球的通膨壓力將如影隨形，可能嚴重制約全球主要央行執行貨幣寬鬆的力道，不利於股市。若油價回落至六十美元／桶以下，則通膨壓力不大，有利於全球主要央行的寬鬆政策；如果油價停留在六十～六六美元區間的時間拉長，則需視各國本身情況再作個別研判。各位也別忘了美國曾用過的手段，就是必要時宣布釋放戰略庫存來打壓油價。

十二月製造業PMI　歐美轉弱亞洲轉強

目前除了資金面持續有利於股市發展以外，若論續航力還得觀察基本面的變化。日前全球主要經濟體皆陸續公布了製造業採購經理人指數(PMI)；美國方面，十二月美國製造業PMI由十一月的四八．一％降至四七．二％，遠低於市場預期的四九％，創下二○○九年六月以來最低。

其中新訂單、生產、就業及出口訂單指數均較前月下滑，以生產指數由前月四九．一％下滑至四三．二％的幅度最大；其次是就業指數由四六．六％降至四五．一％；新訂單與出口訂單則分別降至四六．八％與四七．三％，低於十一月的四七．二％及四七．九％，等於新訂單數據創二○○九年四月(四六．○％)以來最低，連續第五個月處於萎縮期且跌幅呈現擴大，且前六大產業當中，運輸設備新訂單跌幅再度居首，顯示美國製造業景氣仍持續呈現疲弱的態勢，基本面數據的表現將不利於美股再創新高。

歐洲方面，歐元區製造業PMI曾在十月至十一月出現改善後，十二月萎縮速度再度加快，由十一月的四六．九％降至四六．三％，為連續十一個月落在五十榮枯線以下，主要是因新訂單與就業指數下滑速度加快。

主要國家中，德國十二月製造業PMI亦由十一月的四四．一％降至四三．七％，已連續十二個月萎縮。

法國則仍維持在榮枯線五十之上，但擴張速度減緩，由十一月的五一．七％回落至五○．四％，創三個月低點，主要是生產指數增速減緩及新訂單指數落入五十以下所致。

義大利製造業PMI則為四六．二％，創下六年半來最低。整體而言，歐元區製造業復甦的力道仍舊薄弱，對股市後續發展也不利。

在中國方面，十二月官方製造業PMI與十一月持平於五○．二％，仍維持在榮枯線之上，製造業景氣維持在擴張區間。子項目中，生產指數由五二．六％上升至五三．二％，顯示生產擴張持續加快。
新訂單指數由五一．三％微幅下滑至五一．二％，而新出口訂單由四八．八％回升至五○．三％，顯示國外需求有明顯回升，但國內需求未進一步轉強。

中國製造業復甦力道不足 A股受惠降準 基本面未變

此外，十二月原材料庫存指數由四七．八％降為四七．二％，成品庫存指數由四六．四％下滑至四五．六％，兩者同時下滑現示企業沒有持續補庫存，意味著企業對於未來展望仍舊保守。觀察以中小企業樣本為主的財新製造業PMI部分，其由十一月的五一．八％下滑至五一．五％，仍維持在榮枯線之上。

其中，十二月份新訂單指數跌至三個月最低，新出口訂單指數也略為下滑，產出指數同樣連續兩個月走弱，顯示整體需求較十一月略為轉弱。整體而言，中國製造業暫時穩定，但復甦力道仍舊不足，近期A股漲勢應是受惠於央行降準，而不是基本面改善。

台灣製造業PMI 擴張力道相對較強　

至於台灣的復甦力道，根據中華經濟研究院公布的十二月台灣製造業採購經理人指數，PMI已連續三個月呈現擴張，且揚升至五六．二％，創十九個月新高。五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用皆呈現擴張。供應商交貨時間持續上升，存貨轉為擴張，呈現復甦狀態。

從產業別來看，六大產業之新增訂單皆較前月擴張，基礎原物料產業自二○一八年七月以來首次較前月擴張；電力暨機械設備產業之新增訂單指數更躍升至六○．五％，為二○一九年五月以來首次呈現擴張。

全體製造業的「未來六個月展望指數」，躍升八．四個百分點至五七．四％，為二○一八年七月以來最快擴張速度。顯然，基本面數據十分有利於企業之營收表現，台股下檔支撐可望墊高。

投資人在選股策略方面，可觀察投信近期的換股方向，可望有事半功倍之效。例如，受惠於特斯拉(Tesla)近期出貨量持續大幅增長，股價頻創歷史新高，投信法人已開始積極建立特斯拉供應鏈之公司，投資人可持續追蹤。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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