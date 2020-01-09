美國致函UN準備與伊朗「認真談判」　擊殺蘇萊曼尼是出於自衛

▲美國總統川普就伊朗空襲在白宮發表聲明。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美伊戰火有緩解趨向，在提交給聯合國的一封信中，美國表示將準備在不預設立場的情況下，與伊朗進行嚴肅談判；同時，美方不忘捍衛擊殺伊朗軍事將領蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的舉措，這是出於自衛的行為。

《英國廣播公司》（BBC）報導，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）在提交給聯合國安全理事會的信中表示，美方準備展開談判，目標是避免伊朗政權進一步危及國際和平與安全、升高緊張情勢。信中還稱，擊殺蘇萊曼尼符合「聯合國憲章第51條」，具有正當理由；該條款要求各國如果為了自衛而採取措施，必須立刻向安理會報告。

美國並未完全放軟姿態，信中寫道，為了保護人員與相關利益，在必要情況下美國將於中東地區採取額外措施。事實上，伊朗此前也引述聯合國憲章第51條，作為攻擊美軍基地的理由；伊朗駐聯合國大使塔赫特-拉凡奇（Majid Takht Ravanchi）指出，空襲行為是精確的，不會對該地區的平民造成傷害。

▲民眾紀念死去的蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。（圖／達志影像）



伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）此前形容空襲是給美國的一記巴掌，美軍應離開中東。不過，美國副總統彭斯（Mike Pence）告訴CBS新聞，根據所掌握的情報，伊朗已要求盟軍不要攻擊美軍。

美國眾議院計畫於當地時間9日投票，試圖限制川普發動戰爭的權力，要求總統對伊朗展開任何軍事行動前，必須先取得國會授權。

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