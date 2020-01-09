理財周刊／金融市場掀波瀾

文／洪寶山

伊朗一月八日非常不平靜，一天內轟炸美軍基地、地震、墜機接連發生，佔盡國際新聞版面。不過，最讓人擔心的還是與美國的緊張局勢，讓人不禁要問：第三次波灣戰爭就要來了嗎？

根據外媒最新報導，伊朗八日凌晨轟炸美軍兩座駐伊拉克軍事基地，傳聞這波攻擊至少造成八十名美國人喪生。受此消息影響，美股道瓊期貨暴跌，S&P500和那斯達克100期貨也都跌超過一％。股市跌，就像蹺蹺板一般，避險型投資標的就看漲。

因應美伊緊張情勢升高，投機及恐慌性買盤湧入，八日一早，金價一度衝破每英兩一六一○美元，創七年來新高。除了黃金，作為避險貨幣的日圓更不會缺席，聞訊上漲○．六％，創三個月來新高。首當其衝的油價漲幅更是驚人，超過四．五％，西德州中級原油上漲四．五三％。

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這隻新年黑天鵝來自於一月二日美軍空襲伊拉克巴格達國際機場，炸死親伊朗的伊拉克民兵組織「人民動員」次長穆罕迪斯，及伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇雷曼尼等多人死亡。

來說說「聖城旅」，這是伊朗革命衛隊的精銳部隊，蘇雷曼尼自一九九八年起擔任指揮官，在伊朗享有很高的聲望。他死亡後，三日在德黑蘭上萬名民眾聚集悼念，並抗議美國。民間更有人發起一人一美元，募集二十四億台幣鉅資，狙殺美國總統川普。

國際局勢緊張，英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)回答國會議員提問表示，「不排除任何選擇，包括軍事襲擊伊朗。」

這一連串的反應，頗有山雨欲來風滿樓的感覺，過去三十年來，美國在波斯灣參與了兩次大規模的戰爭，一九九○年八月，伊拉克入侵科威特，當月台股跌掉三五％；二○○三年三月，美國對伊拉克發動戰爭，台股重跌二一％。一旦發生戰爭，不論國際股市或台灣股市表現絕對不好，但換個角度看，有大跌才有大漲，只是要如何掌握賣點與買點，讓損失最小、獲利最大。

中美貿易戰已經讓金融市場詭譎多變，現在再加上一觸即發的戰爭，更添加變數。就歷史經驗看，投資宜保守，持盈保泰，在情勢最是混沌時落袋為安，因為此時恐慌情緒高漲，資金紛紛轉往避險部位。等到真的開打時往往會落到最低點，屆時再好好尋找股票進場。

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