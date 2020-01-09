中正紀念堂32場藝文表演免費看！　掌中劇、音樂雜技1/11起戶外登場

▲中正紀念堂藝文表演免費看！（圖／中正紀念堂提供）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂為推展文化觀光，推動民主大道藝文表演實施計畫，今年1月起到6月將陸續推出一系列藝文表演，讓民政免費欣賞，包括音樂、戲劇、掌中劇、客家戲曲、歌舞表演、民俗說唱及雜技等，首場由傳統樂器融合流行音樂跨界「留聲姬樂團」之「DNA再進化」打頭陣，將於1月11日下午4點登場！

中正紀念堂戶外「民主大道」藝文表演，首場由傳統樂器融合流行音樂跨界「留聲姬樂團」之「DNA再進化」打頭陣，訂於1月11日下午4點登場，演出包括探戈風格的《偽裝者》、展現高難度演奏技巧的《細胞分裂》與抒情曲風的《伊甸園》、《地平線》，希望透過東西方文化創意的激盪，玩出屬於當代的音樂。

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▲春節期間亦有節目。（圖／中正紀念堂提供）

而農曆春節期間（大年初二至元宵節），更強力邀請「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「新象創作劇團」、「新世紀文化藝術團」、「新莊鼓藝團」及「台灣揚琴樂團」等表演團體，包括國寶級傀儡戲、原住民音樂舞蹈、結合傳統與創新之雜技及具震撼力之鼓陣等精彩節目，展現台灣文化藝術的熱情與能量。



中正紀念堂管理處表示，中正紀念堂為著名觀光景點，也是台北市民重要的藝文場所，近年來積極推動戶外藝文表演，今年將續辦理，並預計於民主大道及大孝門廣場等戶外空間，舉辦近百場藝文表演，提供觀光客免費觀賞台灣精彩的文化藝術，營造場域藝文新氣息，促進表演藝術的發展，歡迎大家共襄盛舉。

▲首場由傳統樂器融合流行音樂跨界「留聲姬樂團」之「DNA再進化」打頭陣，將於1月11日下午4點登場！（圖／中正紀念堂提供）