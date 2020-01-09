　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中正紀念堂32場藝文表演免費看！　掌中劇、音樂雜技1/11起戶外登場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中正紀念堂藝文表演免費看！（圖／中正紀念堂提供）

▲中正紀念堂藝文表演免費看！（圖／中正紀念堂提供）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂為推展文化觀光，推動民主大道藝文表演實施計畫，今年1月起到6月將陸續推出一系列藝文表演，讓民政免費欣賞，包括音樂、戲劇、掌中劇、客家戲曲、歌舞表演、民俗說唱及雜技等，首場由傳統樂器融合流行音樂跨界「留聲姬樂團」之「DNA再進化」打頭陣，將於1月11日下午4點登場！

中正紀念堂戶外「民主大道」藝文表演，首場由傳統樂器融合流行音樂跨界「留聲姬樂團」之「DNA再進化」打頭陣，訂於1月11日下午4點登場，演出包括探戈風格的《偽裝者》、展現高難度演奏技巧的《細胞分裂》與抒情曲風的《伊甸園》、《地平線》，希望透過東西方文化創意的激盪，玩出屬於當代的音樂。

請繼續往下閱讀...

▲▼中正紀念堂藝文表演免費看！（圖／中正紀念堂提供）

▲春節期間亦有節目。（圖／中正紀念堂提供）

而農曆春節期間（大年初二至元宵節），更強力邀請「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「新象創作劇團」、「新世紀文化藝術團」、「新莊鼓藝團」及「台灣揚琴樂團」等表演團體，包括國寶級傀儡戲、原住民音樂舞蹈、結合傳統與創新之雜技及具震撼力之鼓陣等精彩節目，展現台灣文化藝術的熱情與能量。
 
中正紀念堂管理處表示，中正紀念堂為著名觀光景點，也是台北市民重要的藝文場所，近年來積極推動戶外藝文表演，今年將續辦理，並預計於民主大道及大孝門廣場等戶外空間，舉辦近百場藝文表演，提供觀光客免費觀賞台灣精彩的文化藝術，營造場域藝文新氣息，促進表演藝術的發展，歡迎大家共襄盛舉。

▲▼中正紀念堂藝文表演免費看！（圖／中正紀念堂提供）

▲首場由傳統樂器融合流行音樂跨界「留聲姬樂團」之「DNA再進化」打頭陣，將於1月11日下午4點登場！（圖／中正紀念堂提供）

ET快訊
中美下周簽署第一階段協議！劉鶴13-15日率隊訪華盛頓
獨／沈玉琳「無酬主持」韓國瑜凱道造勢！5小時馬拉松延後尾牙
杜汶澤46秒投票片問台灣「知道你幸福嗎」　3hr惹哭12萬人
韓粉已擠爆凱道至景福門！分局佈600警力監控..驅逐「國瑜攤
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

什麼才是藍色？法國藝術家造訪地球海洋，再現50種色度的藍

中正紀念堂32場藝文表演免費看！　掌中劇、音樂雜技1/11起戶外登場

台灣福袋＝垃圾庫存品？網揭日本也有爛貨…「秒看出關鍵」：已經大勝了

助疏運！航港局1/9～1/12開航211航次　估載5.2萬人返鄉投票

全球知名醫美設備商選高雄　首座千萬級醫美教育中心！良醫揭關鍵：亞洲人崛起　

過年新春把幸福包回家　來法鼓山溫馨走春迎鼠年

華航盥洗包吸睛！繼紅、黑、迷彩色後⋯春天再推「神秘新色」

高屏「去年臭氧最糟前3名」環團：醫學研究長期暴露輕生率提升

通勤驚見「神級長腿正妹」　媚眼一拋網全失魂：根本周子瑜

吳思瑤遺憾「士林北投最黑暗的一次選舉」　市場奉茶：相信邪不勝正

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

什麼才是藍色？法國藝術家造訪地球海洋，再現50種色度的藍

中正紀念堂32場藝文表演免費看！　掌中劇、音樂雜技1/11起戶外登場

台灣福袋＝垃圾庫存品？網揭日本也有爛貨…「秒看出關鍵」：已經大勝了

助疏運！航港局1/9～1/12開航211航次　估載5.2萬人返鄉投票

全球知名醫美設備商選高雄　首座千萬級醫美教育中心！良醫揭關鍵：亞洲人崛起　

過年新春把幸福包回家　來法鼓山溫馨走春迎鼠年

華航盥洗包吸睛！繼紅、黑、迷彩色後⋯春天再推「神秘新色」

高屏「去年臭氧最糟前3名」環團：醫學研究長期暴露輕生率提升

通勤驚見「神級長腿正妹」　媚眼一拋網全失魂：根本周子瑜

吳思瑤遺憾「士林北投最黑暗的一次選舉」　市場奉茶：相信邪不勝正

黃小琥宣布回鍋華納「像回到家」...加碼曝喜訊：春到了！

英粉站出來！蔡英文、賴清德「分進合擊」凱道合體　選前之夜10大亮點一次看

三叉神經痛「誤拔2顆牙」　300c.c.高粱酒「一口乾」仍難止痛

美伊緊張　巴西石油公司下令：油輪暫避荷姆茲海峽

什麼才是藍色？法國藝術家造訪地球海洋，再現50種色度的藍

國內石油目前存量128天　經長沈榮津：油氣價格可望維持穩定

華聞快遞／2019年大陸CPI漲2.9%！實現年度物價調控目標

酸藍綠太多人靠選舉吃飯　柯文哲：如明末流寇越打越兇殘

王立強案　法務部證實：澳警曾向我方查證蔡正元身分

「老媽拌麵Ｘ春陽茶事」強強聯手！4種經典口味＋原葉烏龍清香　最怕來不及送人就先吃光

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

生活熱門新聞

他讓ATM「自動回收現金」：戶頭悲劇了

小年夜就放假　下次過年也7天

「這禮拜留守」國軍女友揭日常萬人淚讚

今晨10.3度！周日變天轉濕冷　彭啟明曝下波冷空氣

搭捷運遇神級正妹　網：根本子瑜

全台83處「可換新鈔郵局」一覽

大班兒問「阿北都睡車上嗎？」　雙魚媽腿軟拜媽祖

師父指胎兒手被砍斷　醫傻眼：真沒手

冷空氣最強時刻到！2地區急凍11°C

學測國文「考古題、古文、文意理解」是重點

超大力丟錢彈到女店員胸部　「阿伯下一步」她嚇到後退

拜一半被附身！信女邪笑「報友人舊名」

妹子被列車長暖醒！「真實帥樣」曝光千人讚爆

2胎拚10個月無果　醫生一看…她哭勸別捐卵

更多熱門

相關新聞

法老王的黃金寶藏特展2020開展

法老王的黃金寶藏特展2020開展

超夯展覽來台灣囉！最具話題性的古埃及文物藝術展《圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展》，將於2020年1月在國立中正紀念堂盛大登場！展場除了重現法老王古墓外，更從墓室出土的5000件文物中，精選500件擬真重現。現在只要參加活動就抽入場門票！

「台東農產」前進台北中正紀念堂展售

「台東農產」前進台北中正紀念堂展售

「浮世繪」特展2020開展

「浮世繪」特展2020開展

浮世繪2020年初來台開展

浮世繪2020年初來台開展

中正紀念堂跨年閱讀節+藝文表演

中正紀念堂跨年閱讀節+藝文表演

關鍵字：

中正紀念堂

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面