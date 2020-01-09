美伊緊張　巴西石油公司下令：油輪暫避荷姆茲海峽

▲一艘航經荷莫茲海峽的郵輪。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美伊緊張情勢牽動著全球重要石油航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），根據巴西國營石油公司（Petrobras）8日的聲明，現已決定暫停讓旗下油輪避開荷莫茲海峽，但巴西境內的石油供應將不受影響，預料石油相關產品的價格不會因此上揚，且此一決定是巴西國營石油公司與巴西海軍協商後所達成的共識。

綜合路透、法新社報導，荷莫茲海峽位處阿曼和伊朗之間，儘管海峽最窄處僅21英里（約34公里）寬，但卻肩負全球五分之一原油的運輸要道，是全球最繁忙轉運點之一，牽起波灣地區的石油商與亞洲、歐洲、北美地區的市場。

事實上，該區域現今的局勢之所以會變得如此緊張，正是因為美國無人機上周擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）；市場擔憂，伊朗可能會試圖封鎖荷莫茲海峽。事發後，巴西總統波索洛納（Jair Bolsonaro）曾公開支持美國總統川普「打擊恐怖主義」，伊朗當局隨後召見巴西駐德黑蘭代辦。

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