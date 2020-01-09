　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美伊緊張　巴西石油公司下令：油輪暫避荷姆茲海峽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼一艘油輪通過荷莫茲海峽。（圖／路透社）

▲一艘航經荷莫茲海峽的郵輪。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美伊緊張情勢牽動著全球重要石油航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），根據巴西國營石油公司（Petrobras）8日的聲明，現已決定暫停讓旗下油輪避開荷莫茲海峽，但巴西境內的石油供應將不受影響，預料石油相關產品的價格不會因此上揚，且此一決定是巴西國營石油公司與巴西海軍協商後所達成的共識。

綜合路透、法新社報導，荷莫茲海峽位處阿曼和伊朗之間，儘管海峽最窄處僅21英里（約34公里）寬，但卻肩負全球五分之一原油的運輸要道，是全球最繁忙轉運點之一，牽起波灣地區的石油商與亞洲、歐洲、北美地區的市場。

事實上，該區域現今的局勢之所以會變得如此緊張，正是因為美國無人機上周擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）；市場擔憂，伊朗可能會試圖封鎖荷莫茲海峽。事發後，巴西總統波索洛納（Jair Bolsonaro）曾公開支持美國總統川普「打擊恐怖主義」，伊朗當局隨後召見巴西駐德黑蘭代辦。

►影／伊朗動盪24小時！22枚飛彈空襲美軍基地後連2震　客機墜毀奪176條命
►看懂伊朗軍事實力！核武暫無威脅　外媒：海外代理人恐「秘密復仇」
►蘇萊曼尼是誰？1979革命到核協議　看懂美國伊朗40年恩怨史

ET快訊
房子租女兒！「媽3年沒進出」開門臉綠　1.8萬人爆雞皮：還有
韓國瑜凱道造勢人潮持續湧進！主辦單位下午4點宣布現場估10萬
LIVE／決戰48hrs！韓國瑜號召百萬庶民「夜襲」凱道　大
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普才想止戰　伊朗高級指揮官誓言「很快採取更嚴厲復仇」

感動！女大生兼差開Uber　數日後發現乘客偷幫她繳清積欠學費

美國致函UN準備與伊朗「認真談判」　擊殺蘇萊曼尼是出於自衛

影／槍手「瞄準川普」下手　開槍前掃蘇萊曼尼照…伊朗媒體釋出警告影片！

10歲童躲「飛機起落架」偷渡去巴黎　被人發現時已成一具死屍

英國年底前不可能達成貿易協議　歐盟執委會：雙方關係不如從前親密

白宮「空襲前3hrs」就預知伊朗將報復　警報保住美軍性命

美伊緊張　巴西石油公司下令：油輪暫避荷姆茲海峽

27歲飢渴哥傳「龍根照」約炮　車站見面「遭13歲網婆上銬」：我是臥底警察！

彭斯：蘇萊曼尼死後「美國人更安全」　川普政府伊朗政策不變

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

川普才想止戰　伊朗高級指揮官誓言「很快採取更嚴厲復仇」

感動！女大生兼差開Uber　數日後發現乘客偷幫她繳清積欠學費

美國致函UN準備與伊朗「認真談判」　擊殺蘇萊曼尼是出於自衛

影／槍手「瞄準川普」下手　開槍前掃蘇萊曼尼照…伊朗媒體釋出警告影片！

10歲童躲「飛機起落架」偷渡去巴黎　被人發現時已成一具死屍

英國年底前不可能達成貿易協議　歐盟執委會：雙方關係不如從前親密

白宮「空襲前3hrs」就預知伊朗將報復　警報保住美軍性命

美伊緊張　巴西石油公司下令：油輪暫避荷姆茲海峽

27歲飢渴哥傳「龍根照」約炮　車站見面「遭13歲網婆上銬」：我是臥底警察！

彭斯：蘇萊曼尼死後「美國人更安全」　川普政府伊朗政策不變

逆襲抹黑！李翁月娥2孫跪喊「人要有良心」　余天無奈嘆：選舉不用選到這樣

川普才想止戰　伊朗高級指揮官誓言「很快採取更嚴厲復仇」

看護往前一推…害她從輪椅上摔死！養護中心想辯駁卸責被判賠207萬

升溫不夠！房仲業最高年終3個月　距全盛時期12個月「有得拚」

中國人壽2019年賺近136億「獲利創新高」！業務菁英年增40%　總資產突破2兆元

大馬大師賽／戴資穎三局退成池鉉　對戰10連勝晉級8強碰辛度

把桃機當塑膠！3000萬大麻花做成普洱茶餅　囂張放行李箱托運下場曝

【毛孩小學堂】為什麼貓咪可以睡整天？其實牠都醒著！

「撞臉周子瑜」新北最美女警重出江湖！　萬名網友暴動跪求：拜託抓我

博弈網站加碼...私訊「總統賭盤」　1個月狂收120萬元賭金

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

國際熱門新聞

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

澳警證實威脅利誘王立強　展開調查

10隻獅子遭屠殺奪16命　鼻爪全被割走

機身驚見孔洞　專家：可能被擊落

伊朗3外交管道私訊美國：好我們結束了

退居幕後！哈利夫妻聲明「卸下資深皇室成員」

川普沒開戰　呼籲伊朗擁抱和平

遊民睡覺遭縱火　瞬間成火球身亡

澳洲野火燒掉一個南韓　傷亡動物10億隻

伊朗刻意避美軍　分析：作秀空襲

撕毀《女子半身像》畫作　英男面臨天價賠償

伊朗國營電視台宣稱：空襲釀80死

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

更多熱門

相關新聞

彭斯：蘇萊曼尼死後美國人更安全

彭斯：蘇萊曼尼死後美國人更安全

伊朗8日為死去的革命衛隊精銳聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）報仇，空襲伊拉克美軍基地，引發外界對美伊衝突加劇的憂慮。美國副總統彭斯（Mike Pence）美東時間8日對此表示，他確信美國人在蘇萊曼尼死後「更加安全了」。

蘇萊曼尼是誰？帶你看懂美伊恩怨

蘇萊曼尼是誰？帶你看懂美伊恩怨

伊朗空襲假消息滿天飛　他推特被停權

伊朗空襲假消息滿天飛　他推特被停權

川普看似態度放緩但沒給伊朗退路

川普看似態度放緩但沒給伊朗退路

伊朗揚言報復　美卻接獲不同情報

伊朗揚言報復　美卻接獲不同情報

關鍵字：

荷莫茲海峽巴西國營石油公司美伊

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面