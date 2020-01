影／槍手「瞄準川普」下手　開槍前掃蘇萊曼尼照…伊朗媒體釋出警告影片！

▲伊朗半官媒釋出一段假暗殺川普影片暗示。(圖/Fars News)

記者陳亭伃/綜合報導

美國、伊朗關係升溫之際,早在8日空襲之間,伊朗半官媒就釋出一段令國際相當不安的影片,影片來源據悉為伊朗國內製作,並從一開始的字幕就打上「嘿美國,如果你們發動戰爭,那我們就將結束戰爭」,不到2天,伊朗接連兩次發動空襲美軍基地。

根據英國《每日郵報》報導,伊朗媒體(FARS)釋出一段影片,內容為美國總統川普正在台上演講,但暗處卻有人準備暗殺,並在開槍前看了一眼蘇萊曼尼的照片,言下之意表示準備為蘇萊曼尼之死復仇。

外界分析,這支從伊朗流出的影片中,川普的演講片段是在過去內華達州活動時的,當時因為現場也傳出有槍響,讓剪接看起來相當逼真。伊朗副總統埃布特卡(Masoumeh Ebtekar)表示,川普已經犯下嚴重的過錯,且是一種恐怖主義的行徑。面對伊朗各方對與川普下令空襲擊殺蘇萊曼尼都感到相當憤怒,這時影片的釋出也格外令人不安。

▲空襲後伊朗對川普「個人」非常不滿。(圖/路透社)

然而面對伊朗的憤怒指責,甚至武力反擊,川普仍表示,「美國只是殺了一頭怪獸(蘇萊曼尼),他試圖策畫攻擊美軍、傷害美國人民」,但這樣的說詞卻遭到伊朗打臉,「蘇萊曼尼是為和平調解,且川普也相當清楚」。

這段影片流傳後,引起不少伊朗網友的共鳴,但也有國外網友認為,應理性溝通,畢竟在文明的世代,不該再出現第三次世界大戰,否則將會殃及更多無辜的人。

Iranian Video Depicts Assassination of President Trump as Revenge for Soleimani’s Death; Caption Reads: “If You Begin the War, We Will End the War” pic.twitter.com/onJs0wRjwO