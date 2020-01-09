影／槍手「瞄準川普」下手　開槍前掃蘇萊曼尼照…伊朗媒體釋出警告影片！

▲伊朗半官媒釋出一段假暗殺川普影片暗示。（圖／Fars News）

記者陳亭伃／綜合報導

美國、伊朗關係升溫之際，早在8日空襲之間，伊朗半官媒就釋出一段令國際相當不安的影片，影片來源據悉為伊朗國內製作，並從一開始的字幕就打上「嘿美國，如果你們發動戰爭，那我們就將結束戰爭」，不到2天，伊朗接連兩次發動空襲美軍基地。

根據英國《每日郵報》報導，伊朗媒體（FARS）釋出一段影片，內容為美國總統川普正在台上演講，但暗處卻有人準備暗殺，並在開槍前看了一眼蘇萊曼尼的照片，言下之意表示準備為蘇萊曼尼之死復仇。

外界分析，這支從伊朗流出的影片中，川普的演講片段是在過去內華達州活動時的，當時因為現場也傳出有槍響，讓剪接看起來相當逼真。伊朗副總統埃布特卡（Masoumeh Ebtekar）表示，川普已經犯下嚴重的過錯，且是一種恐怖主義的行徑。面對伊朗各方對與川普下令空襲擊殺蘇萊曼尼都感到相當憤怒，這時影片的釋出也格外令人不安。

▲空襲後伊朗對川普「個人」非常不滿。（圖／路透社）

然而面對伊朗的憤怒指責，甚至武力反擊，川普仍表示，「美國只是殺了一頭怪獸（蘇萊曼尼），他試圖策畫攻擊美軍、傷害美國人民」，但這樣的說詞卻遭到伊朗打臉，「蘇萊曼尼是為和平調解，且川普也相當清楚」。

這段影片流傳後，引起不少伊朗網友的共鳴，但也有國外網友認為，應理性溝通，畢竟在文明的世代，不該再出現第三次世界大戰，否則將會殃及更多無辜的人。