　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

多通路經營發展奏效　東森購物12月營收衝上全年最高峰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

東森,王令麟（圖／東森購物提供）

▲東森購物董事長王令麟表示，東森購物12月營收衝上全年最高峰。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森（2614）旗下轉投資東森購物，今年12月營收19.6億，為全年最高，同時創下近10年新高，較同期成長19%。東森購物12月營收以網路和電話行銷成長幅度最大，網路12月營收5.6億元，YOY成長達 34%。電話行銷12月營收4.2億元、YOY成長為35%，均創下歷史新高。2019年1～12月網路營收57億，YOY成長達55%、電話行銷營收40億、YOY成長達58%、電視通路營收也表現亮眼，不畏有線電視剪線潮，YOY達20%成長。

法人推估，2019年1～12月東森購物併草莓網年營收為211.2億元，年增22%，每股稅後純益（EPS）為6.12元。東森購物與其他電商的不同處在於採取多通路經營，電視、MOD、網路、APP、OTT、電話行銷、型錄多通路並重且均衡發展，12月各通路都表現了水準以上的成長動力，再加上東森幣的輔助，一鼓作氣將業績推上最高峰。

請繼續往下閱讀...

在東森幣助攻下，東森購物在2019年會員成長和業績上大有斬獲，東森購物董事長王令麟表示，東森幣推出迄今，東森購物的訂單數成長19%、件數成長26%、營業額成長33%、折抵金額成長56%。2019年12月VIP會員人數為41.9萬，與去年2018年同期35.3萬相比，大幅成長19%，佔全通路營收73.9%，無論人數與營收都創下5年以來的新高，東森幣功不可沒。展望未來，集團期在2024年整體營收目標達1300億。

展望2020，東森購物發展策略將著重以下6大面向
1、品牌再造與活化：東森購物為台灣電視購物第一品牌，未來將配合新時代數位社群國際媒體發展趨勢，朝向線上吸客＋線下導客模式發展。
2、技術輸出：目標走出台灣市場，讓東森有更大市場格局。
3、以消費者為導向：東森購物過去20年來，透過行銷圍繞消費者需求，連續3度榮獲服務業大評鑑大型購物網站首獎、榮獲2019壹服務大獎，未來將持續努力把顧客放在上帝的位置，帶給會員更優質的購物體驗與服務內容。
4、加強自營商品開發：致力通路差異化，透過集團資源整合，東森購物將透過旗下的多元通路來銷售獨家自營商品。
5、運用東森幣打造東森生態圈：東森幣甫發行16個月就超越54億，目前已是發行量與兌換率最高的電商幣，2020將推出更多東森幣的優惠和行銷活動，全面打造東森生態圈，讓會員用東森幣享受到更多的獨家優惠和便利。
6、將線上線下、媒體零售整合，打造新零售商模：東森購物將以全新的技術、形態、銷售模式規劃，將東森自然美、寵物雲、東森房屋等關企線下發展複合店，帶來更在地且便利的購物體驗。

▲▼東森購物獲壹週刊服務大獎-東森購物網執行長楊俊元。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森購物提供優質服務，不僅榮獲2019壹服務大獎，更連續3度拿下服務業大評鑑大型購物網站首獎。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼SNQ&國家生技醫療品質獎頒獎典禮優適活獲獎總裁親自授獎，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自營保健品牌「優適活」旗下4項產品獲得SNQ國家品質標章肯定，東森集團總裁王令麟（左2）特地親臨頒獎典禮接受表揚授證。（圖／記者徐文彬攝）

東森多年經營，創新求變，不變的是東森嚴選對產品與服務的堅持，高品質的服務與商品，因此有別於其他電商，東森購物與合作廠商每年投入在品質檢驗的費用往往高達千萬元，每年檢驗商品件數超過27萬件，而東森的線上專業品保技術人員，大多具有10～15年以上資深品保專業資歷，並持有品質技術師證照（CQT），務求達到對於「東森嚴選」精神的實踐，讓消費者買得安心、用得放心。

東森也表示，集團近年積極發展多元通路，包括併購自然美、草莓網、寵物雲，不僅帶動東森聲量往上再提升，各通路之間的資源整合對於東森幣的推行也發揮加乘效果，並透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造強化與會員之間的溝通，不論透過APP、EDM、簡訊或廣告，皆能清楚精準的針對消費者需求傳遞訊息。

東森指出，未來營運重點將放在線下，慢慢建立起東森生態圈，在各通路會員相互引導下，將東森幣由線上推廣到集團各線下，包括東森自然美、寵物雲等實體店面使用，結合線上線下成功導客，提供更多、最好的服務給消費大眾。

ET快訊
中美下周簽署第一階段協議！劉鶴13-15日率隊訪華盛頓
獨／沈玉琳「無酬主持」韓國瑜凱道造勢！5小時馬拉松延後尾牙
杜汶澤46秒投票片問台灣「知道你幸福嗎」　3hr惹哭12萬人
韓粉已擠爆凱道至景福門！分局佈600警力監控..驅逐「國瑜攤
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國內石油目前存量128天　經長沈榮津：油氣價格可望維持穩定

多通路經營發展奏效　東森購物12月營收衝上全年最高峰

股王大立光真會賺！去年EPS 210.69元...年增15%　預告今年1月營收不如前一個月

雙王帶頭衝！台股收盤上漲153點　收復11,900點關卡

元大15年EM主權債ETF掛牌　掌握新興債市

東奧運動風助攻　製鞋大廠鈺齊看2020景氣：正向樂觀

農曆年刮好運！台彩新推6款刮刮樂　頭獎上看1200萬

黃金價格先盛後衰！美伊情勢攪局　投資人心情大洗三溫暖

謝金河：北市商辦租金上揚、工業區土地交易熱絡　是台商回流的熱效應　

「台泥DAKA」開幕！在花蓮打造開放生態循環工廠　綠化、循環、原民特色設計吸睛

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

國內石油目前存量128天　經長沈榮津：油氣價格可望維持穩定

多通路經營發展奏效　東森購物12月營收衝上全年最高峰

股王大立光真會賺！去年EPS 210.69元...年增15%　預告今年1月營收不如前一個月

雙王帶頭衝！台股收盤上漲153點　收復11,900點關卡

元大15年EM主權債ETF掛牌　掌握新興債市

東奧運動風助攻　製鞋大廠鈺齊看2020景氣：正向樂觀

農曆年刮好運！台彩新推6款刮刮樂　頭獎上看1200萬

黃金價格先盛後衰！美伊情勢攪局　投資人心情大洗三溫暖

謝金河：北市商辦租金上揚、工業區土地交易熱絡　是台商回流的熱效應　

「台泥DAKA」開幕！在花蓮打造開放生態循環工廠　綠化、循環、原民特色設計吸睛

三叉神經痛「誤拔2顆牙」　300c.c.高粱酒「一口乾」仍難止痛

美伊緊張　巴西石油公司下令：油輪暫避荷姆茲海峽

什麼才是藍色？法國藝術家造訪地球海洋，再現50種色度的藍

國內石油目前存量128天　經長沈榮津：油氣價格可望維持穩定

華聞快遞／2019年大陸CPI漲2.9%！實現年度物價調控目標

酸藍綠太多人靠選舉吃飯　柯文哲：如明末流寇越打越兇殘

王立強案　法務部證實：澳警曾向我方查證蔡正元身分

「老媽拌麵Ｘ春陽茶事」強強聯手！4種經典口味＋原葉烏龍清香　最怕來不及送人就先吃光

中職／中信兄弟簽回萊福力　連續3年效力

王婉諭憶女兒小燈泡淚灑記者會　林洲民現身力挺進國會

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

財經熱門新聞

永豐銀數位帳戶　倍數漲粉

哈日族鬆口氣！日圓換匯價貶回0.27字頭　重見一年多來新低點

漢來美食：「2020是充滿動能的一年！」　多品牌佈局全台拓點

玉山金2019年獲利首破200億破紀錄

瓦城去年營收49億元再創新高　年增13.92%續創雙位數成長

翔宇調整中國大陸業務布局　上櫃計畫暫延

達爾膚2019年營收達10億元　年增5.32％

影／存股新選擇　跟著勞退買股票

日圓節節高升！國際資金湧入避險　日圓匯價創近1個月新高

陽明新增台灣－日本關西航線　今年營運可望更上一層樓

超商生鮮添新兵！統一超攜手安永搶攻春節備餐三大商機

台彩農曆年刮刮樂　頭獎1200萬拚好運

英飛凌CES秀全球最小3D感測晶片

「台泥DAKA」開幕！在花蓮打造開放生態循環工廠　原民特色設計吸睛

更多熱門

相關新聞

王令麟宣佈：「啟動國際化戰略佈局！」

王令麟宣佈：「啟動國際化戰略佈局！」

東森集團立足台灣、放眼國際市場，將邁大步。東森集團總裁王令麟今（8）日表示，東森服務已走入國際雲端，企業國際化將是必然之路，旗下事業體除將深耕中國大陸市場外，也將前進東南亞市場，並宣佈2020年將是東森集團佈局國際化戰略元年。

購年菜買氣旺　4～6人料理最熱賣

購年菜買氣旺　4～6人料理最熱賣

東森幣推出近1年半　發行54億成「幣王」

東森幣推出近1年半　發行54億成「幣王」

網購年貨給父母！妻子一聽氣炸

網購年貨給父母！妻子一聽氣炸

電商人妻到世新談升級行銷

電商人妻到世新談升級行銷

關鍵字：

東森購物王令麟電視購物草莓網東森幣電商網購電話行銷

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面