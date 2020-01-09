多通路經營發展奏效　東森購物12月營收衝上全年最高峰

▲東森購物董事長王令麟表示，東森購物12月營收衝上全年最高峰。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森（2614）旗下轉投資東森購物，今年12月營收19.6億，為全年最高，同時創下近10年新高，較同期成長19%。東森購物12月營收以網路和電話行銷成長幅度最大，網路12月營收5.6億元，YOY成長達 34%。電話行銷12月營收4.2億元、YOY成長為35%，均創下歷史新高。2019年1～12月網路營收57億，YOY成長達55%、電話行銷營收40億、YOY成長達58%、電視通路營收也表現亮眼，不畏有線電視剪線潮，YOY達20%成長。

法人推估，2019年1～12月東森購物併草莓網年營收為211.2億元，年增22%，每股稅後純益（EPS）為6.12元。東森購物與其他電商的不同處在於採取多通路經營，電視、MOD、網路、APP、OTT、電話行銷、型錄多通路並重且均衡發展，12月各通路都表現了水準以上的成長動力，再加上東森幣的輔助，一鼓作氣將業績推上最高峰。

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在東森幣助攻下，東森購物在2019年會員成長和業績上大有斬獲，東森購物董事長王令麟表示，東森幣推出迄今，東森購物的訂單數成長19%、件數成長26%、營業額成長33%、折抵金額成長56%。2019年12月VIP會員人數為41.9萬，與去年2018年同期35.3萬相比，大幅成長19%，佔全通路營收73.9%，無論人數與營收都創下5年以來的新高，東森幣功不可沒。展望未來，集團期在2024年整體營收目標達1300億。

展望2020，東森購物發展策略將著重以下6大面向

1、品牌再造與活化：東森購物為台灣電視購物第一品牌，未來將配合新時代數位社群國際媒體發展趨勢，朝向線上吸客＋線下導客模式發展。

2、技術輸出：目標走出台灣市場，讓東森有更大市場格局。

3、以消費者為導向：東森購物過去20年來，透過行銷圍繞消費者需求，連續3度榮獲服務業大評鑑大型購物網站首獎、榮獲2019壹服務大獎，未來將持續努力把顧客放在上帝的位置，帶給會員更優質的購物體驗與服務內容。

4、加強自營商品開發：致力通路差異化，透過集團資源整合，東森購物將透過旗下的多元通路來銷售獨家自營商品。

5、運用東森幣打造東森生態圈：東森幣甫發行16個月就超越54億，目前已是發行量與兌換率最高的電商幣，2020將推出更多東森幣的優惠和行銷活動，全面打造東森生態圈，讓會員用東森幣享受到更多的獨家優惠和便利。

6、將線上線下、媒體零售整合，打造新零售商模：東森購物將以全新的技術、形態、銷售模式規劃，將東森自然美、寵物雲、東森房屋等關企線下發展複合店，帶來更在地且便利的購物體驗。

▲東森購物提供優質服務，不僅榮獲2019壹服務大獎，更連續3度拿下服務業大評鑑大型購物網站首獎。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森自營保健品牌「優適活」旗下4項產品獲得SNQ國家品質標章肯定，東森集團總裁王令麟（左2）特地親臨頒獎典禮接受表揚授證。（圖／記者徐文彬攝）

東森多年經營，創新求變，不變的是東森嚴選對產品與服務的堅持，高品質的服務與商品，因此有別於其他電商，東森購物與合作廠商每年投入在品質檢驗的費用往往高達千萬元，每年檢驗商品件數超過27萬件，而東森的線上專業品保技術人員，大多具有10～15年以上資深品保專業資歷，並持有品質技術師證照（CQT），務求達到對於「東森嚴選」精神的實踐，讓消費者買得安心、用得放心。

東森也表示，集團近年積極發展多元通路，包括併購自然美、草莓網、寵物雲，不僅帶動東森聲量往上再提升，各通路之間的資源整合對於東森幣的推行也發揮加乘效果，並透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造強化與會員之間的溝通，不論透過APP、EDM、簡訊或廣告，皆能清楚精準的針對消費者需求傳遞訊息。

東森指出，未來營運重點將放在線下，慢慢建立起東森生態圈，在各通路會員相互引導下，將東森幣由線上推廣到集團各線下，包括東森自然美、寵物雲等實體店面使用，結合線上線下成功導客，提供更多、最好的服務給消費大眾。