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先探／謝金河：元月效應變數多

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

二○二○年開年第一件大事，是美國川普總統批准美國用無人機炸死伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem al-Soleimani）將軍，這位伊朗僅次於最高領導人哈梅尼的強權人物被炸死，為中東帶來不確定因素，也讓在二○一九年氣勢如虹的全球股市到二○二○年開年出現回檔的壓力。

道瓊工業指數在元月三日下跌二三三．九二，油價則衝高四％，北海油一度衝上七○美元，金價繼續二○一九年上揚十九％的漲勢，繼續走高，一度衝上一六○○美元，地緣政治的危機再起，也讓未來世界充滿更加複雜的變化，這次川普是把蘇萊曼尼當成恐怖份子對待，這位強權人物縱橫在伊朗、伊拉克之間，也介入敘利亞、黎巴嫩內戰，這回中國、伊朗、俄羅斯才在十二月三十一日完成軍演，而蘇萊曼尼又涉及鼓動伊拉克親伊朗的回教勢力包圍駐巴格達的美國大使館，川普不想讓班加西危機重演，決定出手，但這一炸，也把中東更複雜的問題突顯出來。

元月和去年初有點像

請繼續往下閱讀...

現在伊朗舉國為蘇萊曼尼哀悼，哈梅尼揚言要炸掉所有川普大樓，決定對美國展開報復，伊朗也退出核武協議，假如衝突對立情勢再升高，中國、俄羅斯也被捲入，很多人擔心第三次世界大戰會不會就此引爆？這也影響了二○二○年開年行情，油、金上漲，債券價格上揚，可以看出市場籠罩悲觀情緒。

這個情況跟去年初有點像，大家都記得，二○一八年底，美中貿易戰破局，雙方揚言加稅，美國道瓊指數最慘跌到二一七一二．五三，進入二○一九年，元月三日美國道瓊指數大跌六六○點，Nasdaq跌二○二點，跌幅達三．○四％，費城半導體跌到一○九六．○三，當天大跌五．九四％，當時大家對二○一九年的股市前景都十分悲觀。

如果大家不健忘的話，去年漲幅十分驚人的Apple，在去年元月三日這一天最低跌到一四二美元，那時跌破年線、尚且每一條均線全都蓋頭而下，看起來危在旦夕，但是誰也沒有料到一年之間，Apple竟從一四二美元瘋狂大漲到三○○．六美元，抱最多蘋果的巴菲特成了最大贏家，蘋果從一四二到三○○．六美元，市值推進到一．三六六兆美元，這是人類難以想像的極限，除了蘋果外，過去一年，微軟、Google、FB等大型權值股股價都有卓越的表現。

這也就是說，年初股市出現黑天鵝，全年表現未必差，不過，值得注意的是去年道瓊指數漲幅超過二二％，Nasdaq漲幅超過三五％，SOX漲幅將近六成，台股去年也在台積電領軍下大漲二三％，這都意味了前一年大漲行情後，第二年股市出現回檔機率比較大。

不過今年碰上選舉年，美國歷次選舉年，除了二○○八年外，股市漲多跌少，上一次在二○一六年美股也是開低走高，最後上漲十三．四％，今年進入川普的選舉年，美國股市會不會繼續跟著川普的指揮棒走？這是一個值得觀察的點。另一個，回到台股的基本面，二○一九年台股十大權值股中，台積電上漲四六．八七％，聯發科漲九三％，大立光漲五五％，鴻海上漲二八％，其他如台塑四寶、中華電及國泰金、富邦金全年都下跌，這可以看出二○一九年漲勢幾乎完全集中在電子股。

選舉年股市漲多跌少

這種現象又以台股的高價股最明顯，去年五○○元以上的高價股全面大漲，漲勢最猛的是玉晶光全年大漲二一七％，ＩＣ設計的矽力ＫＹ全年也大漲一○九．七％，精測漲九八％、信驊也漲六三％。玉晶光是大立光外，第二家獲利最好的光學大廠，而矽力是電源管理ＩＣ，信驊是伺服器ＩＣ，在興櫃股價漲到七○○元以上的昇佳電子是矽創持股逾五成的子公司，從事環境光感測器，去年股價最高漲到八五○元，這些ＩＣ設計公司都保有高毛利率。另外，高速介面控制晶片的祥碩及高速訊號傳輸晶片的譜瑞ＫＹ，前者去年上漲三一％，後者也上漲四三％，毛利率都在四成以上，另外，去年上市的緯穎，全年大漲一五六％，也把伺服器產業帶出一片寬闊大道。

這些高價股中只有一檔和泰汽車不是電子股，汽車銷售的和泰車去年ＥＰＳ可能達二二．五元以上，股價大漲到七一九元，本益比反應到將近三○倍，這個現象跟裕隆整個集團正陷入納智捷危機，完全呈現不同的變化，從這個現象也可以看出市場強烈認同獲利高成長的企業，進入二○二○年選股，如果說二○一九年大家追逐殖利率，今年可能要求高毛利率股。

還有去年很多大漲股也令人拍案驚奇，像倉和是太陽能網板廠，因為處在太陽能產業，大家根本沒有注意到，沒想到ＰＩ材質大賣，股價從二八．四元狂漲到二二四元，成為台股最大驚奇。倉和在二○一九年全年大漲五．七一倍，是台股最大黑馬！另一檔是ＥＵＶ光罩盒崛起的家登，因為與ASML結合，過去十年家登經營並不起眼，今年可能有賺一個股本實力，股價直取二○三元。另外，茂林ＫＹ的剪刀腳鍵盤重回蘋果供應鏈，健策的散熱元件都在市場創造驚奇，ＩＣ設計的立積及世芯ＫＹ都在中國市場找到出路，成為市場追捧的當紅炸子雞。

半導體當家一整年

不論是從前十大市值，或是高價股前十大，及全年漲幅前十大個股共識結論，去年一年半導體產業當家，像台積電到設備供應商到整個ＩＣ設計產業，在美中貿易戰華為積極去美化中，台廠相對受益，成為台灣第一大亮點產業，其次是５Ｇ帶來的題材熱烈發酵，這當中包括三五族化合物的穩懋、宏捷科，或是散熱族群超眾、健策、雙鴻、泰碩，到高頻高速銅箔基板，如聯茂、台光電及台燿，及印刷電路板如燿華、欣興、楠梓電等，這是二○一九年台股最亮眼的族群，這當中有不少是華為備庫存的急單。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2073期》便利商店及各大書店均有販售
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（圖／先探投資週刊 提供）

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