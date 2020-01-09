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元大15年EM主權債ETF掛牌　掌握新興債市

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▲▼元大15年EM主權債ETF掛牌　掌握新興債市。（資料來源：元大投信整理，2020/1。）

▲元大15年EM主權債ETF小檔案。（資料來源：元大投信整理，2020/1）

記者周康玉／台北報導

元大投信今（9）日於櫃買中心為元大15年EM主權債ETF（證券代碼 00870B）（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券）舉行掛牌典禮，掌握新興市場投資機會。

元大15年EM主權債ETF追蹤ICE新興市場 15 年期以上美元主權債券指數，指數殖利率約4%，投資優勢包含三大項。第一，以美元計價主權債券，布局新興市場不用承擔新興貨幣匯率風險。第二，投資國家分散，指數成分股目前主要包含阿烏地阿拉伯、印尼等26個國家，可分散單一國家風險。第三，息值有助價格長期往上，新興市場債相對高的息值讓指數長期呈現走揚。

請繼續往下閱讀...

根據國際貨幣基金組織（IMF）最新的《世界經濟展望》中看好新興市場整體的經濟成長率將回升到4.6%，在全球中相對突出。

再從資金面來看，自2019年聯準會啟動降息以來，各國寬鬆財政與貨幣政策陸續發酵，多家國際投資機構認為美國聯準會貨幣政策持續偏鴿，有利整體債市表現，而市場資金充沛更有利新興市場表現。

在全球低利環境下，新興市場債券相對高的殖利率具吸引力，建議投資人投資組合配置新興市場美元主權債，掌握高殖利率與高成長性雙優勢。新興市場主權債券因為由政府機構發行，不像企業債容易受到產業、景氣影響，選擇美元計價更能避開新興市場匯率波動之風險；透過ETF布局則可分散投資風險。


 

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