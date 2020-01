快訊／烏航失事「試圖返航」墜毀前空中起火　伊朗最新調查出爐

▲烏克蘭國際航空(UIA)波音737客機墜毀。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭航空墜機事件造成機上176人全數罹難,根據伊朗最新出爐的初步調查,該架波音737-800客機在失事前就已出現技術故障問題,曾試圖返航。路透報導,目前伊朗墜機事故調查小組已把相關資訊交給烏克蘭、美國、加拿大及瑞典政府。

報告指出,該架班機起飛至8000英尺的高空時,就從雷達上消失,隨後便墜毀;但根據飛行路線,在技術故障問題發生後,班機一度向右轉,試圖返回機場。目擊者聲稱,機身在下墜期間就已經是著火狀態,隨後撞擊地面爆炸。

時間拉回當地8日清晨,該架波音737-800客機在伊朗德黑蘭機場起飛後不久,就發生墜機事故,釀成167名乘客與9名機組員全數喪命的重大空難事件。目前2個黑盒子由調查小組負責保管,但已知黑盒子處於受損狀態。

JUST IN: Ukrainian airliner had a technical problem prior to crash, aircraft was heading towards airport before crashing - initial Iran investigation report pic.twitter.com/xyZiKoevKk