27歲飢渴哥傳「龍根照」約炮　車站見面「遭13歲網婆上銬」：我是臥底警察！

▲男子勾搭上13歲女孩，沒想到對方竟然是臥底警察。（圖／翻攝自Dark Justice下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國紐斯卡爾（Newcastle）日前發生一起27歲戀童癖男在網路上到處獵物，認識了一名年僅13歲的女孩，並從一開始就開門見山問「你幾歲？性感？」等性騷擾用詞，甚至在對話的過程中，傳送自己的生殖器官照，明顯觸犯對未成年性犯罪。而就在男子開口想要與女孩見面時，一到約定地點竟立刻遭到逮捕。

根據英國《每日郵報》報導，27歲的伊蘭德（Sean Eland）在網路上認識一名13歲女孩後，進一步想要約出來，在聊天的過程中更不斷詢問女孩「你幾歲？性感嗎？喜歡年長的男人嗎？」並且傳送自己的生殖器官照給對方，但卻渾然不知這名13歲的少女就是英國警方所假扮的臥底，且該警方秘密組織是專門釣出對未成年性犯罪者。

就在伊蘭德得知女孩將會在紐斯卡爾車站出現後，兩人便相約在該處，卻沒想到在見面之後，伊蘭德立即遭到逮捕，而警方也直接向他坦言，13歲女孩就是臥底警察所扮，而根據伊蘭德與「女孩」的對話，將對他提起對未成年性犯罪的控訴。

法官首開庭時，認為伊蘭德過去曾經有相關犯罪前科，因此需要加重刑罰判2年徒刑，但陪審團認為，伊蘭德正因為是累犯，更應該要以新的10年徒刑下去審理。伊蘭德的辯護律師表示諾爾斯（Geoff Knowles）表示，伊蘭德將會盡力配合調查，從身心理徹底根除問題，伊蘭德也害怕坐牢，希望可以在這一次教訓中得到改變。

▲對話有意無意想有性暗示。