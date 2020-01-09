侯友宜倒數2天催票：自己才是最大敵人！全力輔選韓國瑜順利當選總統

▲侯友宜輔選。（資料照／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／台北報導

距離投開票勝2天，各陣營繃緊神經，掌握最後關鍵時刻！晚間將出席韓國瑜凱道造勢的新北市長侯友宜9日上午受訪表示，從以前到現在，他跟國民黨總統候選人韓國瑜之間溝通無礙，兩人也常常聯絡，前年的九合一大選時，他們就站在一起努力，同樣的，這次韓國瑜要選總統，作為輔選的角色，大家全心全力來輔選他能夠順利當選總統。

侯友宜表示，在最後這一波只有衝刺、衝刺、再衝刺，自己才是最大的敵人，要對自己有信心，不斷的掌握每一個選民所需要的，好好的為他們做事，握緊每一個人的雙手，了解每一個人所想的，全力的以做事的態度，以跟選民站在一塊接地氣的方式，希望選民能夠支持候選人。

對於立委選情膠著，侯友宜表示，立委一定要過半，新北市的12席立委一席都不能掉，好好全力的衝刺。總統跟立委的選舉是全國最重要的一次選舉。另外，新北市有401萬8600多人，選舉人數高達332萬1000多人，新北設立的投開票所是2559所，可以講都是在全國裡面第一的，選舉人數第一、投開票所第一多。

他說，因此動用的工作人員有3萬4000多人，每一次動員這麼多的人力、物力，就是要確保行政中立，選舉的過程能夠公平、公正；因此他也在選舉前2天，特別來感謝慰問辛苦的選務人員，希望能夠做到零缺點。

侯友宜指出，上次的九合一縣市長選舉過程當中，又綁了公投，造成變成一邊投票一邊開票，大排長龍，造成大家有很多的怨言，所以必須要設立應變機制，隨時跟中央來保持視訊，來保持一個密切的聯絡，同時也改進缺點，隨時做好彈性運作，多增加一些遮屏以及工作人員的調度。

侯友宜說，也要把去年有一些小缺失，比如說指示的標示、標號，不夠明確到投開票所也要改正，更重要在過程當中，一定要迅速確實，掌握整個突發狀況，隨時做好應變的能力，讓這次選務的工作能夠達到零缺點，所以特別謝謝選務工作人員的辛苦。