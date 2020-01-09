澳警證實：蔡正元、孫天群以金錢利誘王立強　將進行調查

▲王立強（Wang Liqiang）自稱是中國間諜，提供護照給澳洲媒體。（圖／翻攝自The Age）



記者丁維瑀／綜合報導

澳洲《世紀報》（The Age）報導，自稱為中國間諜的男子王立強聲稱受到威脅，澳洲警方已向媒體證實此事並展開調查。此外，澳洲聯邦警署已掌握中國國民黨副秘書長蔡正元、中國孫姓商人以威脅、金錢利誘王立強的情形。

王立強現居澳洲，他去年向澳洲當局自爆是間諜，希望尋求政治庇護。澳洲聯邦警署（AFP）正調查蔡正元、應為孫天群的孫姓商人在去年平安夜（12月24日）傳給王立強的訊息，以及彼此的通話內容。

▲澳洲媒體指稱蔡正元提供王立強劇本，甚至有中國孫姓商人恐嚇王立強。（圖／翻攝雪梨晨鋒報）



《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）與《世紀報》指出，蔡正元、孫姓商人以金錢為誘因，給予一套劇本，要求王立強錄製影片並說謊，還要他說明自己是受到民進黨指示並被提供「一大筆錢」，向公眾表示去年他的爆料是經過捏造。對此，澳洲聯邦警署高度重視王立強面臨威脅的狀況，目前正進行調查。

王立強去年11月告訴澳媒，他曾受到北京當局指示，要介入香港與台灣的政壇，他接著逃到澳洲尋求庇護。中國政府則反駁他的說法，他其實是一名罪犯。

根據匿名的消息人士說法指出，澳洲情報機構已得知王立強在去年平安夜收到一連串威脅與利誘，包括如果他公開向大眾發表聲明，撤回過去當間諜的說法，他的家人就不會受到傷害，也會有人償還他的債務。

▲國民黨副秘書長蔡正元被爆威脅利誘王立強。（圖／記者屠惠剛攝）



澳洲聯邦警署目前正嚴肅調查王立強受到的威脅。消息人士證實，王立強在平安夜收到第一個訊息後，當局就展開調查。澳洲聯邦警署一名發言人表示，會認真對待此種威脅，並已展開調查，反間諜與特別調查小組的目標，是針對秘密的影響舉措到傳統間諜的一系列國外活動。

報導還指出，蔡正元發給王立強的訊息中，包括蔡正元與中國國家主席習近平見面的照片；王立強被告知，要是他在11日總統大選以前接受指示，他就能受到中國或台灣的歡迎，還能享有財務上與家人被保護的好處，但若是他拒絕服從，便會被引渡到中國面臨死亡，或是在澳洲遭遇攻擊。

蔡正元8日下午表示，他一直都跟王立強有直接聯繫，他的朋友孫天群也是。不過他否認有不當行為，也沒有要求王立強錄影片指控民進黨，「我沒有要求他發表任何聲明。」

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