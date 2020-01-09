白宮「空襲前3hrs」就預知伊朗將報復　警報保住美軍性命

▲美國總統川普、副總統彭斯在白宮戰情室與資深官員交談，討論伊朗空襲美國駐伊拉克軍營。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

伊朗美東時間7日下午空襲美軍位於伊拉克的兩處基地，外界好奇為何沒有美國人喪生。《紐約時報》指出，事實上，早在7日下午2時過後，來自美國情報機構的警報就傳到白宮，代表接下來幾小時內，伊朗幾乎肯定會攻擊美軍；當時3小時過後，伊朗果真發射導彈，擊中美軍駐伊拉克的軍營。

白宮7日下午接獲警報，副總統彭斯（Mike Pence）與國安顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）來到西廂的地下室，助手們正在戰情室（Situation Room）商談狀況，當時川普與希臘總理會面後，也火速加入討論。3小時過後，伊朗展開空襲，擊中包括駐有1000名美軍的阿薩德省（Al Asad）基地。

情報單位早期發送的警告，使得此次空襲並未造成重大傷亡，僅造成機棚受損。川普與助手花了數小時監控最新的威脅，軍事專家還曾考慮，如果伊朗殺害美軍，便會採取報復舉措。

沒有美國人或伊拉克人傷亡，川普告訴顧問，他希望避免進一步的衝突，因此鬆了口氣。隨後，川普與副總統跟民主黨、共和黨領袖交談，一些人則敦促總統降低危機。

就在白宮與美國國防部人員7日抵達戰情室前幾個小時，駐伊拉克美軍還在準備應對伊朗可能的報復行動。軍用偵察衛星一直在追蹤伊朗導彈發射器的動向，伊朗軍事領袖的通訊也被美國國家安全局攔截，掌握到的資訊表明伊朗將會展開行動。

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