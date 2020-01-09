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東奧運動風助攻　製鞋大廠鈺齊看2020景氣：正向樂觀

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▲隨著東京奧運所帶動的運動熱潮效應發酵，鈺齊今年產銷營運成長動能無虞。（圖／記者林淑慧攝）

▲隨著東京奧運所帶動的運動熱潮效應發酵，鈺齊今年產銷營運成長動能無虞。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

東京奧運將在今年登場，全球掀起運動熱潮，帶動機能衣、運動鞋銷售熱潮，製鞋大廠鈺齊表示，受惠於多元接單優勢，整體訂單能見度維持在良好水準，對2020年產業景氣維持正向樂觀看法。

成立於1995年、在雲林縣斗六市起家的鈺齊，為國內主要鞋業代工廠商之一，主要從事戶外功能鞋、運動鞋之代工製造，擁有超過40家國際知名品牌客戶。目前於大陸福建、湖北，越南以及柬埔寨共設有六座工廠。

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依據財報， 鈺齊國際2019年12月合併營收為新台幣14.56億元，雖受新台幣升值影響，但12月營收仍創單月歷史新高，而2019全年營收為128.43億元，不僅較2018年的100.70億元成長27.53%，更創下歷年新高紀錄。

鈺齊主管表示，回顧2019年四個季度營收表現，分別達新台幣25.77億元、33.54億元、34.50億元及34.61億元，彰顯產能擴增節奏與產銷增長趨勢明確篤實，下半年各項表現更明顯優於上半年。

展望後市，鈺齊國際對今年運動休閒產業發展，以及公司自身營運成長動能趨勢，續持樂觀正向看法不變，在去年新增新品牌客戶、多元接單穩定下，可望挹注整體營運成長。

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