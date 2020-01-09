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60年後出現超新星「和金星一樣亮」　掛天空發光長達1個月

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▲▼宇宙,星空,恆星。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels） 

▲雙星系統預計在2083年會達到金星的亮度。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國天文研究團隊6日表示，大約在2083年時，位在1100光年外人馬座（Sagitta）的雙星系統「V Sagittae」，其伴星可能會被主星白矮星逐漸吞噬，最終變成一顆超新星，且將會和金星的亮度接近，成為400年以來最亮的超新星。

根據Science Daily報導，美國路易斯安那州立大學（Louisiana State University）天文學家契佛（Bradley Schaefer）團隊在美國天文學會會議上表示，在接下來的60年左右，這顆恆星會逐漸變亮，並在2083年時達到最大值。

契佛表示，從1890年代到最近，V Sagittae雙星系統的亮度已經增加了10倍，到了2083年時，V Sagittae會接近死亡，而兩顆伴星的質量會全部落入白矮星當中，形成超大質量的結構，讓其看起來會像天狼星一樣明亮，甚至達到金星的亮度。

研究結果也說到，這個雙星系統相較於其他恆星系統更加極端，發光強度也為其他系統的100倍，因此提供恆星風極大動力，也才會形成如此高的亮度。事件估計會在2083年發生，但可能有16年左右的誤差值，因此也可能在2067年或是2099年後發生，

契佛也表示，這將會比有史以來已知的新星還要明亮很多，超越在1604年所發現的克卜勒超新星，約為視星等-2.5。這顆超新星在亮度達最大值時，會持續發亮約1個月左右。

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