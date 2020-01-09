吳思瑤遺憾「士林北投最黑暗的一次選舉」　市場奉茶：相信邪不勝正

▲台北市第1選區立委選情激烈，民進黨立委候選人吳思瑤今（9）日上午到北投自強市場奉茶拜票。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

大選倒數2天，台北市第1選區立委選情激烈，民進黨立委候選人吳思瑤今（9）日上午到北投自強市場奉茶拜票，談到這是「士林北投由始以來最黑暗的一次選舉」，自己5次參選以來，第一次碰到這麼無厘頭、惡質的選舉風氣，不過依然堅持正能量，相信「邪不勝正」，也相信「選舉的結果就是正能量大迸發的時刻」。

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▲民進黨立委吳思瑤今（9）日上午到北投自強市場奉茶拜票。（圖／記者林育綾攝）

台北市第1選區立委選戰激烈，包括民進黨現任立委吳思瑤、國民黨候選人汪志冰、一邊一國黨候選人李婉鈺。吳思瑤今（9）日走訪市場奉茶拜票，被問及如何打這場選戰？她表示自己穩紮穩打，平常的問政服務，就是爭取支持最好的方式，一路以來跟北投士林的鄉親朋友互動也非常密切，同時自己也是國會評鑑表現優質的好立委，政績、政見、扎實服務、接地氣跟人民零距離互動，是一貫的政治風格。

▲吳思瑤認為這是「士林北投由始以來最黑暗的一次選舉」，但自己依然堅持正能量，相信邪不勝正。（圖／記者林育綾攝）



而面對兩位強勁的對手，如何看待？吳思瑤回應，自己是現任衛冕者，勇於接受各方挑戰，也一直支持正能量、正向選舉，「只是很遺憾，這是士林北投由始以來最黑暗的一次選舉。」

她提到，「有候選人不是以當選為目的，而是以破壞式的選舉，意圖拉下吳思瑤為參選的理由，這樣是對民主政治、民主選舉很大的諷刺。」

吳思瑤說，這是自己5次參選以來，第一次碰到這麼無厘頭、惡質的選舉風氣，但還是堅持正能量，「我相信邪不勝正，我相信選舉的結果就是正能量大迸發的時刻。」