「澳洲喜鵲」學會消防警笛聲！160萬網友關注：比總理的話更有用

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲自去年9月以來野火不斷，目前焚毀的面積約相當於2.8個台灣。日前有專家拍攝一隻喜鵲，居然學會模仿消防車警笛的鳴笛聲，讓網友哀傷表示，「牠一定是聽了很多次才學起來」，可見當地災情有多嚴重。

據CNN報導，前瀕危物種研究專員格雷戈里·安德魯斯（Gregory Andrews），日前在臉書上分享喜鵲學消防警笛聲的影片。他在PO文寫道，「這是有史以來最酷的事情，我在新南威爾斯州（New South Wales）遇到一隻喜鵲，他會學消防車和救護車的警笛聲。」影片中喜鵲站在欄杆上，對著鏡頭發出鳴笛聲，模仿得維妙維肖，仿佛是真的消防車出巡。

▲澳洲喜鵲竟模仿消防警笛聲。（圖／翻攝自Facebook／Gregory Andrews）

據澳洲博物館表示，澳洲喜鵲可以模仿超過35種鳥類的聲音，而且還可以模仿其他物種，像是人類、小狗和馬等等。在新南威爾斯州的喜鵲都受到法律的保護。

網友看完影片後在底下留言表示，喜鵲一定是因為聽到很多警笛聲才學會的，可見當地的災情有多嚴重。影片上傳之後都許多媒體跟網友紛紛轉發分享，在推特上已有160萬次的觀看，有網友吐槽表示，「一隻喜鵲的叫聲竟然比總理更能夠提醒民眾。」

澳洲野火持續近4個月至今仍未受控，據路透社報導，大火已經掉超過1030萬公頃的土地，面積約相當於2.8個台灣，數以萬計的居民被迫撤離家園，超過5億隻動物被燒死。野生動物專家則估計，至少有8000隻無尾熊被燒死，占新南威爾斯省無尾熊總數三分之一。