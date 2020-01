女主播連身裙拉鍊炸開　出動膠帶和大夾子現場「縫合」

▲女主播播報前20分鐘裙子拉鍊炸開。(圖/翻攝自twitter/LizBeacon)

實習記者施怡妏/綜合報導

43歲的英國BBC女主播碧肯(Liz Beacon)在開播前裙子背後拉鍊炸開,沒時間換衣服的情況下,用膠帶還有夾子將衣服固定住,才盡快上場播報,在主播台上依然展現出現專業的風範,觀眾都們都沒有發現,順利解決這場走光事故。

根據Daily Mail報導,碧肯在開播前20分鐘時,黑色連身裙的拉鍊突然爆炸,整個背部幾乎都裸露出來,當時沒有合適的衣服可以更換,加上離播報的時間又只剩下幾分鐘,緊急之下團隊想到好方法。立刻拿出現場的大夾子還有膠帶,當場將衣服「縫合」起來,順利在開播前完成,且縫合技術好到觀眾都沒有發現這個意外。

Talk about being strapped in for the ride.... zip on my brand new dress exploded with 15 minutes to go until we were on air. Gaffer and clips at the ready! Not glamorous. Or fun. Please help @ZARA pic.twitter.com/5xsm4rsxeE