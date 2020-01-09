黃金價格先盛後衰！美伊情勢攪局　投資人心情大洗三溫暖

▲黃金期貨價格昨（8）日先盛後衰。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

黃金期貨價格昨（8）日先盛後衰，一度上漲超過2.4%，但隨著美伊情勢逐漸明朗，市場不再恐慌，金價終場甚至還轉為下跌1.21%，忽上忽下的走勢，讓投資人心情大洗三溫暖，追蹤黃金期貨今（9）日走勢，依舊平緩，截至上午10點40分，上漲0.02%至1,560.5美元。

鈀金則延續了上漲勢頭，期貨價格上漲1.47%，至2,091.7美元；鉑金下跌0.04％，至每盎司963.2美元；白銀下跌0.01％，至18.16美元。

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伊朗8日凌晨對伊拉克境內美軍基地發動空襲，使金價一度飆破每盎司1,600美元，觸及2013年3月以來最高的1,610.90美元，不過，隨著情勢逐漸明朗，市場恐慌氣氛逐漸趨緩，金價漲勢逐漸回落。

尤其，美國總統川普發布談話後，更緩解市場疑慮，黃金現貨終場甚至轉為下跌1.21％，報每盎司1,554.77美元；黃金期貨則收跌0.8％，報1560.2美元。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，預期不會爆發戰爭，因此金價將會有些疲軟，但其餘推動走勢的催化劑仍在。預計金價低見每盎司1,550美元，不過最終，可能還是會看到黃金繼續走高，並於短期內升至每盎司1,640美元。

在政治和經濟動盪時期，黃金是首選資產。世界黃金協會在一份報告中指出，影響2019年金價的地緣政治和經濟驅動因素將持續到2020年，包括中美貿易緊張局勢及英國脫歐等。