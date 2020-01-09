　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利梅根自行宣布引退！　「等同在對皇室宣戰」女王全家都怒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼哈利王子與夫人梅根(Meghan Markle)。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子與夫人梅根突然宣布引退。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國哈利王子和夫人梅根(Meghan Markle)8日突然宣布要從「資深皇室成員」身分退居幕後，為外界投下震撼彈，據了解，2人事前未與皇室其他成員討論過決定，就連女王也被蒙在鼓裡，讓許多皇室成員現在感到「傷心與沮喪」，被媒體形容他們的行為等同在對皇室「宣戰」。

哈利王子與梅根在Instagram發布消息，他們將退出「資深皇室成員」的身分，並且努力讓自己能在財務上獨立，同時會持續全力支持女王，未來將會花更多時間在英國與北美兩地，以繼續履行英國女王與英聯邦所交付給他們的職責，希望取得平衡的做法，能讓兒子理解他所出生皇室傳統，並且為家庭生活留有一些空間。

當地媒體報導，一名資深消息人士透露，哈利與梅根的聲明完全沒有獲得任何皇室成員的認同，「它破壞了所有的協議，等同是在向家庭宣戰，他們的做法完全沒有考慮到會對皇室產生什麼影響，女王心情十分沮喪，威爾斯親王和劍橋公爵則十分生氣，大家都不敢相信，還有這麼多需要解決的問題，他們卻這樣提出了結論而完全沒有想到其他人。」

白金漢宮後來也發表簡短聲明回應，對於哈利王子與梅根的說法，目前還處於「初期討論」的階段，「我們了解他們希望能採用其他方法的願望，但這些複雜的問題仍需要再花費一些時間才能解決。」

▼英國女王伊莉莎白二世去年發表聖誕演說，桌前的照片獨缺了哈利夫婦。（圖／路透）

▲▼英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）錄製最新的耶誕節演說。（圖／路透）

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
最新調查出爐！烏克蘭航空失事前一刻「技術故障」曾試圖返航
蘇貞昌拍板！今年起春節每年「從小年夜開始放」　最少7天假
蔡正元曝完整視訊對話！王立強：如果真想推動「我的要求能不能先
最後身影曝光！東吳情侶陳屍屋內　她電梯前滑手機..3hrs後
澳洲警方證實了！蔡正元、孫天群以金錢利誘王立強　將進行調查
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／哈利梅根退居幕後！　突襲聲明「卸下資深皇室成員身分」

7歲女童長拳頭大畸形瘤　切開驚見「有頭和手腳」胎中胎

為了自拍擅闖警戒線！　遊客面前她慘遭斷臂...動物園：不會處罰美洲豹

男嬰被放「-7度陽台上」5小時活活凍死　爸媽：想讓他吸新鮮空氣

獵豹睡到流口水還「牽絲」滴到地上　醒來超呆萌：我做什麼了嗎

遊民睡覺遭黑衣男縱火　瞬間成「巨大火球」爬行在街頭身亡

快訊／烏克蘭航空失事前一刻「曾試圖返航」　伊朗最新調查出爐

巴西允許華為參戰5G招標　加拿大電信巨擘貝爾也讚設備一流

修女伸手向教宗索吻　方濟各開條件「別咬我就可以」　

自家人也怒了…川普簡報「侮辱憲法」　共和黨議員痛批：史上最爛

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

淘寶台灣年貨節

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

快訊／烏克蘭航空失事前一刻「曾試圖返航」　伊朗最新調查出爐

巴西允許華為參戰5G招標　加拿大電信巨擘貝爾也讚設備一流

修女伸手向教宗索吻　方濟各開條件「別咬我就可以」　

自家人也怒了…川普簡報「侮辱憲法」　共和黨議員痛批：史上最爛

蘇萊曼尼是誰？1979革命到核協議　看懂美國伊朗40年恩怨史

澳警證實：蔡正元、孫天群以金錢利誘王立強　將進行調查

網友冒充記者扯「數百美軍祕密送醫」被停權！　伊朗空襲假消息滿天飛

英國名嘴列出梅根「挑撥罪狀」：她拋棄爸爸老友　還帶壞哈利！

終極約會復仇！他愛上鄰家女「友揭聊天內容拜金腦」：女孩要吃飯　結局反轉

哈利梅根自行宣布引退！　「等同在對皇室宣戰」女王全家都怒了

超商內恐怖情人不甘分手持槍抵頭　台東出動快打警力壓制

張立東「狂吹」猛噴口水　曾智希嚇到錄影現場失控　

韓競辦「協尋總統」　蔡英文嗆「扭曲事實」：這是國民黨無法獲得人民信任的原因

竹湖國小附幼伴長輩烹飪創意料理　展現美「鹽」好味道

經過4個月沈澱！莊智淵可望重返國家隊　出征22日奧運團體資格賽

「無名2大女神」同框喝喜酒！　簡廷芮PO正臉照…男網友暴動：台灣最早網紅

右頸腫大、鼻涕冒血絲！他抽菸患「4期鼻咽癌」醫：60%都末期

元大15年EM主權債ETF掛牌　掌握新興債市

歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大

快訊／烏克蘭航空失事前一刻「曾試圖返航」　伊朗最新調查出爐

國際熱門新聞

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

10隻獅子遭屠殺奪16命　鼻爪全被割走

退居幕後！哈利夫妻聲明「卸下資深皇室成員」

機身驚見孔洞　專家：可能被擊落

川普沒開戰　呼籲伊朗擁抱和平

伊朗3外交管道私訊美國：好我們結束了

澳警證實威脅利誘王立強　展開調查

遊民睡覺遭縱火　瞬間成火球身亡

澳洲野火燒掉一個南韓　傷亡動物10億隻

伊朗刻意避美軍　分析：作秀空襲

撕毀《女子半身像》畫作　英男面臨天價賠償

伊朗國營電視台宣稱：空襲釀80死

波音飛機墜毀　伊朗拒交黑盒子

更多熱門

相關新聞

哈利王子、梅根爆婚姻危機！　

哈利王子、梅根爆婚姻危機！　

英國哈利王子（Prince Harry）與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）結婚不到兩年，卻被澳洲雜誌《New Idea》爆料出現婚姻危機，兩人已經分開83天。

王子妃梅根全身咖啡色沒土味

王子妃梅根全身咖啡色沒土味

哈利王子曬7個月萌兒穿小毛靴

哈利王子曬7個月萌兒穿小毛靴

聖誕賀卡曝　亞契王子萌擋鏡頭前

聖誕賀卡曝　亞契王子萌擋鏡頭前

3800人連署　求取消哈利梅根頭銜

3800人連署　求取消哈利梅根頭銜

關鍵字：

哈利王子Meghan Markle英國皇室

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面