哈利梅根自行宣布引退！　「等同在對皇室宣戰」女王全家都怒了

▲哈利王子與夫人梅根突然宣布引退。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國哈利王子和夫人梅根(Meghan Markle)8日突然宣布要從「資深皇室成員」身分退居幕後，為外界投下震撼彈，據了解，2人事前未與皇室其他成員討論過決定，就連女王也被蒙在鼓裡，讓許多皇室成員現在感到「傷心與沮喪」，被媒體形容他們的行為等同在對皇室「宣戰」。

哈利王子與梅根在Instagram發布消息，他們將退出「資深皇室成員」的身分，並且努力讓自己能在財務上獨立，同時會持續全力支持女王，未來將會花更多時間在英國與北美兩地，以繼續履行英國女王與英聯邦所交付給他們的職責，希望取得平衡的做法，能讓兒子理解他所出生皇室傳統，並且為家庭生活留有一些空間。

當地媒體報導，一名資深消息人士透露，哈利與梅根的聲明完全沒有獲得任何皇室成員的認同，「它破壞了所有的協議，等同是在向家庭宣戰，他們的做法完全沒有考慮到會對皇室產生什麼影響，女王心情十分沮喪，威爾斯親王和劍橋公爵則十分生氣，大家都不敢相信，還有這麼多需要解決的問題，他們卻這樣提出了結論而完全沒有想到其他人。」

白金漢宮後來也發表簡短聲明回應，對於哈利王子與梅根的說法，目前還處於「初期討論」的階段，「我們了解他們希望能採用其他方法的願望，但這些複雜的問題仍需要再花費一些時間才能解決。」

▼英國女王伊莉莎白二世去年發表聖誕演說，桌前的照片獨缺了哈利夫婦。（圖／路透）

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