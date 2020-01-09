舊式身分證不能領選票　北市22人、桃園913人快換新

圖文／鏡週刊

總統大選倒數2天，針對網路傳言，中選會強調2005年12月21日前核發的舊式國民身分證，不得憑領選舉票，而身分證上的戶籍地址若未配合縣市升格或合併而更改，同樣可用於領取選票。目前台北市尚有22人、桃園市有913人持有舊式身分證，市選委會呼籲儘速前往戶政事務所換發新證。

面臨選舉投票日逼近，網路有傳言身分證登載戶籍地址為改制前舊縣市名稱者，不得憑領選舉票，不過中選會出面否認，唯持有2005年12月21日前核發的舊式國民身分證，才不得憑領選舉票；而身分證上的戶籍地址若未配合縣市升格或合併而更改，同樣可用於領取選票。

內政部也於臉書上發文提醒，選民應檢查國民身分證、印章與投票通知單3樣物品，其中國民身分證是投票必帶物，若已遺失或尚未換發成新式國民身分證，需於10日上班時間前攜帶攜帶戶口名簿或其他身分證明文件正本、印章、1張相片及200元規費，至任何一間戶政事務所申請國民身分證補發，當場就可補領到，週六選舉日則不再受理。

▲內政部發文提醒選民，同時也澄清網路傳言。（翻攝自內政部臉書粉絲專頁）

依台北市府民政局清查，居住在國內仍未換新證者尚有22人；桃園市民政局清查，全桃園有913人持有舊式身分證，應儘速前往戶政事務所換發，才得以保全選民權益。



更多鏡週刊報導

哈利梅根震撼彈「不再擔任王室重要成員」 傳女王不知情

澳媒爆蔡正元給「劇本」利誘 要王立強反咬民進黨

有夠冷！今晨冷空氣最強 竹苗低溫下探11度