影／女王震怒！哈利梅根拋引退震撼彈　英王室痛批：形同宣戰

▲哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

圖文／CTWANT

哈利王子與妻子梅根今（9日）發出聲明表示，2人退居資深王室幕後，未來將不會再以王室成員名義出席任何場合，卸下王室成員身分，並努力實現財務獨立。對此，有媒體指稱2人未先徵詢過其他王室，包括女王、哥哥威廉王子即發聲明，稱女王對此十分震怒，王室內部更措詞嚴厲形容他們，如同「對王室宣戰」。

根據BBC報導，哈利王子的聲明中提及，經過幾個月的反思和內部討論，與妻子選擇在既有制度下開創出更有發展性的新角色，因此退居王室幕後，並努力實現財務獨立；未來會將時間分配來往英國與北美兩地，繼續全力支持女王陛下、英聯邦等職責。

▲哈利王子聲明。（圖／翻攝自IG）

對此白金漢宮發言人指出，哈利王子與妻子梅根退居幕後的決定，處於早期階段，可以了解他們希望採用不同途徑，但這些問題相當複雜，需要花費時間討論才能解決。

哈利王子與妻子梅根想遠離王室的傳言，早於去年便鬧得沸沸揚揚，如今正式宣布退出王室，仍讓眾人感到相當震驚。外傳王室大部分的人，包括女王，對此舉皆感到相當火大。BBC皇室特派記者迪蒙（Jonny Dymond）認為，鐵定會造成重大裂痕，夫妻2人將與王室處在不同邊。

而據《太陽報》引述消息人士指出，哈利和梅根發表的聲明完全無經過任何人審查，已經違背王室規章，王室形容他們如同是「向王室宣戰」、「按下核彈發射鈕」，女王感到「非常震怒」，王儲和威廉王子「非常憤怒」。

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