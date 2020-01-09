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巴西允許華為參戰5G招標　加拿大電信巨擘貝爾也讚設備一流

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▲▼巴西總統雅伊爾·波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西總統雅伊爾·波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

在對華為拋出禁售令之後，美國一直對各國施壓，希望斷除一切的合作關係，例如近期全球積極建設的5G網路，各國被迫在美方與擁有5G技術的華為間做抉擇。巴西科學、技術和創新部長馬科斯（Marcos Pontes）在當地時間8日表示，對於華為是否參與5G的競標案，不會受到美國的影響，其他任何公司也是如此，一切以觀察各廠商的技術優勢決定。

巴西總統雅伊爾·波索納洛（Jair Bolsonaro）將5G建設全權交由馬科斯處理，競標案最初定在3月開始舉行，後來推遲到2020年下半年，由於技術問題，有可能會再次延期到2021年。建設5G網路的難處，主要是因為會干擾到原有的電視衛星訊號，目前政府提出在衛星天線上安裝濾波器，或是更改電視訊號的頻率這2方案解決。

▲▼華為在大陸的5G基站。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為在大陸的5G基站。（圖／達志影像／美聯社）

馬科斯表示，好的合作夥伴是會了解彼此需求的，就像不管美國與中國進行何種協議，還有國內的農產業是否受到影響，巴西都不會隨便地發表意見。

他也表示，科學技術是外交的重要組成部分，總統雅伊爾與川普關係良好，讓巴西與美國有很多人工智能、生物技術、智慧城市和先進材料使用方面的合作，與中國在相關議題上也是如此。

雖然中國與加拿大因為孟晚舟事件關係仍舊緊張，但加拿大電信巨擘貝爾（BCE Inc.）日前向政府呼籲，希望可以與華為合作，因為在這個5G的建設中，華為的設備是一流的。

面對美國的各種脅迫，華為副董事長暨輪值董事長徐直軍在2020年初表示，今年將會是「艱難的一年」，生存下來將是華為的第一優先。

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