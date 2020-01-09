研華旗下資拓宏宇與中華電合攻智慧醫療

▲研華董事長劉克振。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

工業電腦龍頭廠研華（2395）宣布其全資子公司拓宏宇（以下簡稱「資拓宏宇」）經由資策會入股20%股權，藉此與中華電信在智慧醫療與智慧城市服務共同開發合作，達成上下游三方協同共創 （Co-Creation）模式。

研華在平台技術與產品上的資源，結合中華電信於物聯網應用高度需求之5G及多元通訊技術建置，支持資拓宏宇在智慧醫療及智慧城市服務領域開發及落地創新之工業物聯網應用I.APP（Industrial APP）與Edge SRP（Solution Ready Platform）解決方案；透過中華電信、研華及全球Domain SI（領域系統整合商）之共同行銷，研華落實WISE-PaaS、I.APP應用及Edge SRP之國際化推廣與銷售。

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資拓宏宇為少數專業化及大型化的資通訊建置與服務廠商，擁有數百位軟體技術人才及產業大型資訊系統規劃、建置與維運經驗。這次合作將透過研華WISE-PaaS物聯網雲平台中的「解耦」（de-coupling）再「重構」（refactoring）之模組化及微服務，讓資拓宏宇開發行業應用的I.APP破解工業物聯網極為碎片化的應用困境，並於智慧醫療及智慧城市服務之場域中，收斂成高度標準化之軟硬體整合產品，透過三方全球業務布局與研華WISE-PaaS Marketplace於全球進行銷售。

研華董事長劉克振表示，中華電信在智慧城市服務相關通信技術有雄厚實力基礎，而資拓宏宇具備產業系統整合經驗與解決方案開發所需的軟體人才，結合研華於產業物聯網相關硬體及WISE-PaaS物聯網雲平台，極為互補；透過三方合作，研華有信心拓展大中華區、亞洲及全球智慧醫療及智慧城市服務物聯網市場。