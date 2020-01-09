日出茶太可望在加拿大突破百店　六角：三年內達成全球2000店里程碑

▲手搖茶品牌「日出茶太」在全球遍地開花，六角國際表示，目標三年內將達成全球2000店里程碑。（圖／六角國際提供）

記者林淑慧／台北報導

手搖茶品牌「日出茶太」在全球遍地開花，六角國際表示，受惠「Chatime日出茶太」全球展店腳步持續，加拿大市場今年可望突破百店，印尼、菲律賓、馬來西亞等東南亞市場也將加大擴張力道，目標三年內將達成全球2000店里程碑。

六角國際2019年合併營收49.54億元，年增28.47％，創下歷史同期新高，主要受惠於「Chatime日出茶太」全球展店腳步持續，且已站穩市場龍頭的印尼及菲律賓等東南亞市場的同店銷售成長強勁所帶動，預估2020年仍將維持獲利增長表現超過營收成長幅度的趨勢。

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六角主管表示，「Chatime日出茶太」在已達經濟規模的印尼、菲律賓與澳洲（印尼300店、菲律賓百店與澳洲百店），以及今年可望突破百店的加拿大等地區加大擴張力道。

另外，公司在過去兩年聚焦在優化營運，專注在飲品發展，並且持續進行虧損店淘汰或轉型動作，為因應全球化佈局，相關人力團隊配置已在兩年前備妥，預期營收的擴增將進一步優化2020年營業費用率，對挹注獲利產生明顯效益。

六角表示，在大者恆大趨勢下，公司一方面會在領先市場維持強勢擴張動作，拉大與競爭者的距離；另一方面，公司仍會在歐美以及新興市場積極布局。2020年「Chatime日出茶太」在全球店家數，將繼續保持雙位數成長，預計三年內達成全球2000店里程碑。