「台泥DAKA」開幕！在花蓮打造開放生態循環工廠　綠化、循環、原民特色設計吸睛

▲ 台泥DAKA-開放生態循環工廠全景。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／花蓮報導

在蘇花改通車後，北花蓮的全新生態知識景點「台泥DAKA」正式開幕。DAKA是太魯閣族語裡「瞭望」之意。台泥董事長張安平感性指出：「在DAKA，瞭望和平的夢。這些夢，將從DAKA開始。」DAKA是太魯閣族語的瞭望台，站在高處眺望遠方的無限可能。

台泥企業團今（9）日舉辦「台泥DAKA-開放生態循環工廠」開幕典禮，邀請花蓮縣長徐榛蔚、工業局主任秘書陳佩利、統一超商副總經理吳國軒、悠旅生活事業（台灣星巴克）總經理賴大正等貴賓及企業合作夥伴，與上百位和平村大小朋友，共同完成啟動打卡儀式。

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▲ 台泥董事長張安平。（圖／記者李瑞瑾攝）

張安平表示，和平將會是孩子們眼中充滿魔法的遊樂場。「水泥是魔法的一部分，透過1800度的窯，泥土變了樣貌、廢棄物變成能源，成了大人建築中的生命、孩子眼裡的光芒；高聳衝破天際的大煙囪，彷彿超自然力量的圖騰，護佑著和平，終結廢棄物、為城市淨化，是孕育人類和大自然永續和諧的存在。」

▲ 太陽能發電暨裝置藝術和平花。（圖／記者李瑞瑾攝）

「台泥DAKA」位於花蓮縣和平村的水泥專用區內，生態與循環經濟的理念也在DAKA裡多處呈現，有從歐洲引進，會隨日照角度旋轉的東亞首座大型戶外太陽能發電暨裝置藝術—和平花( Smart Flower），發出來的電力將供應園區內主題館與招牌的用電。

另外，園區內有雨水循環、台灣第一座音樂噴水池，還有世界唯一集合百種鳳梨科植物的保種園地「百鳳園」，還有具有太魯閣文化的特色市集等，是一個結合生態、知識、文化、休憩的場域，也是台泥開放生態循環工廠計畫中，優先開放給遊客歇腳與自由參觀的場域。

▲ 原住民特色市集。（圖／台泥提供）

台泥也取得合作夥伴統一超商、星巴克的認同，張安平表示，當初在規劃DAKA園區的時候，第一時間就想到了統一集團，也親自去找了統一集團董事長羅智先溝通，並且很快地就達成了合作協議。

▲ 台泥DAKA 7-ELEVEN門市。（圖／記者李瑞瑾攝）

未來「台泥DAKA」內之7-ELEVEN與星巴克兩間門市將提撥營收之固定比例，投入和平國小教育基金專戶中，台泥表示，公司不在這個園區營利，未來並將結合雲朗觀光集團的資源，協力和平村發展特色餐飲民宿，盼以台泥DAKA作為和平新的起點，外溢到聚落，促進地方創生。因此遊客來到「台泥DAKA」休憩消費，也能幫助和平村的地方發展，讓大家一起做更好的事。

▲ 台泥DAKA園區星巴克門市。（圖／記者李瑞瑾攝）

台泥同時宣布，即日起開放民眾線上預約「探索循環經濟-港電廠三合一導覽」，這將是全台第一座開放預約參觀的水泥廠，導覽路線帶領民眾登上和平廠礦山，鳥瞰太平洋畔之花蓮和平工業區，也會進入和平工業港見證剛取得歐盟生態港認證的「和平大堡礁」，遊客將可藉由實地參觀台泥獨創之「港電廠三合一」循環基地，了解台泥致力循環經濟與再生資源利用之核心理念。深受親子喜愛的「台泥水泥手作工作坊」也將在台泥和平廠固定開課，讓更多旅人有機會體驗「攪拌水泥時產生的暖暖溫度」，帶回環保又時尚的水泥植栽盆器。