哈日族鬆口氣！日圓換匯價貶回0.27字頭　重見一年多來新低點...赴日旅遊省更多

▲日圓換匯價，一向是哈日族關注焦點。（圖／123rf）

財經中心／台北報導

哈日族可以鬆口氣了！美伊雙方表態無意升高衝突局勢，舒緩了市場恐慌氣氛，連帶地，日圓避險需求也下滑，匯價走貶，根據台銀今（9）日上午牌告的日圓現金賣出匯價，一度來到0.2781元，重新回到0.27字頭，追平了去年12月27日的低價，也就是2018年12月19日（當時匯價0.2776元）以來的新低價。

若以兌換新台幣5萬元來看，今天可換到17萬9,791日圓，相較去年8月13日的匯價0.3029，當時只能換到16萬5,071日圓，就相差了1萬4,720日圓，等於賺到了約2張環球影城門票。

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喜歡赴日旅遊的民眾，最關注的日圓匯價，其實從去年8月以來一路走貶，去年12月27日，台銀牌告的現金賣出匯價，日圓跌至0.2781元，是2018年12月19日（匯價0.2776元）、一年多來的新低價位。

簡單說，就是民眾到台銀臨櫃購買日圓現鈔的話，每1日圓賣新台幣0.2781元，民眾買10000日圓等於收你新台幣2781元。

不過，隨著美伊情勢緊張，具有避險貨幣色彩的日圓，今年開始走升，國際匯率市場匯價升破108日圓對1美元整數關卡，昨天來到107.9日圓兌1美元，創下去年10月9日（當時匯率107.48日圓兌1美元），創三個月以來新高。

連帶地，一般民眾換匯要參考的市價，以台銀昨（8）日上午牌告的日圓現金賣出匯價為例，一度漲到0.2824，創去年12月中旬以來新高，想要赴日旅遊的民眾，得用更貴的匯率換日圓，旅行消費成本提高，好生無奈。

還好，日圓急升的走勢，沒有持續太久，台銀昨天的日圓現金賣出收盤匯價，最後回落到0.2808，今天更貶破0.28字頭，一度見到0.2781，意味民眾換日圓的成本降低，堪稱是哈日族福音。