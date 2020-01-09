群聯CES展出全球唯一最完整QLC儲存方案

▲群聯QLC快閃記憶體（NAND Flash）儲存方案。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

快閃記憶體控制晶片廠群聯（8299）於美國拉斯維加斯消費性電子展（CES）展出全系列最新的QLC快閃記憶體（NAND Flash）儲存方案，展出完整QLC產品線，號稱全球唯一。

產品包括全球首款的PCIe Gen4x4 SSD控制晶片PS5016-E16，廣受PC OEM客戶喜愛的PCIe Gen3x4 SSD控制晶片PS5012-E12，至深受PC DIY市場歡迎的SATA PS3112-S12 SSD控制晶片，均完整的支援最新的QLC快閃記憶體技術，最高容量分別達到4TB (E16)、8TB (E12)、與16TB (S12)，而最高效能更是分別達到4.9GB/s (E16)、3.4GB/s (E12)、與550MB/s (S12)。再加上針對經濟型消費市場所推出最高容量2TB與極速達550MB/s的DRAM-Less版本的PS3113-S13T SSD控制晶片，為目前市場上最完整且量產的QLC SSD儲存方案。

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群聯董事長潘健成表示，QLC快閃記憶體技術已談論多年，全球客戶均引頸期盼希望群聯能逐漸導入主流的SSD控制晶片及儲存方案中。群聯將NAND控制晶片技術經驗導入QLC快閃記憶體且量產，並且充分發揮QLC的高CP值優勢。

此外，潘健成表示，希望透過QLC儲存方案的量產，持續為提升快閃記憶體的普及率做出貢獻，讓更多消費者享受到快閃記憶體所帶來的高效能與穩定好處。

群聯在這次的CES電子展中，除了SSD以外，也展出了全系列搭載QLC快閃記憶體的移動式儲存方案，包含microSD、USB 3.2、以及ThunderboltTM 3儲存方案，大秀群聯全方位QLC儲存方案與NAND控制晶片技術肌肉。

▼群聯QLC快閃記憶體（NAND Flash）儲存方案。（圖／業者提供）



