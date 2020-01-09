　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

杏一週年慶繳出亮眼成績　12月營收年增14.34％攀新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左起為杏一董事長陳麗如、總經理蔡德忠。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為杏一董事長陳麗如、總經理蔡德忠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏一（4175）今（9）日公告，2019年12月合併營收為5.61億元，較去年同期成長18.69%；主要受惠去年12月週年慶年度回饋活動，帶動營收成長力道強，達到單日營收破億，創下歷史新高紀錄，繳出亮眼成績。

杏一表示，受惠於去年12月週年慶年度回饋活動，在全台共計250家門市及線上商城同步開跑，推出商品滿額贈、滿額送折價券及杏福集點GO等多重活動，加上今年過年較早，新春送禮節慶氛圍帶動，以及點數期滿兌換潮等因素，吸引眾多新舊客戶回流消費。

請繼續往下閱讀...

杏一指出，2019年每季營收皆以雙位數成長，隨著台灣老化人口比率逐年上升，越來越多民眾也開始注重醫療保健，高齡社會帶動醫療器材與藥品、保健食品的需求逐年上升，而杏一的通路家數為全台第一，以經濟規模發揮大者恆大的效益。

杏一表示，2019年累計前3季營收共38.5億元，稅後純益1.02億元，年增43.27%，EPS為3.4元；2019年全年合併營收達53.1億元，年增14.34％，法人看好全年營運獲利勢必優於前一年度，EPS也可望創新高。

展望2020年，杏一已邁入30週年，規劃門市家數新增10%，若有好的標的也不排除併購或策略聯盟，並將在今年第2季正式啟用的智慧物流中心，有助物流配達到門市的商機，可期業績將維持雙位數成長，目前已對未來中長期的擴展計劃做足準備，樂觀看待今年業績，勢必將更上一層樓。

ET快訊
女生尿尿用擦的全錯了！醫曝「屎糞細菌」炸滿：選濕紙巾更慘
烏克蘭墜毀客機機身驚見「明顯彈孔」　專家：可能跟馬航MH17
台中國中生遭霸凌！學長電擊棒圍毆打破頭　「血流滿身」孤獨到終
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

謝金河：北市商辦租金上揚、工業區土地交易熱絡　是台商回流的熱效應　

台泥開放生態循環工廠DAKA開幕　綠化、循環、原民特色設計吸睛

日出茶太可望在加拿大突破百店　六角：三年內達成全球2000店里程碑

研華旗下資拓宏宇與中華電合攻智慧醫療

亞洲市場前景可期　大陸科技產業發展有機會領軍亞股反彈

哈日族鬆口氣！日圓換匯價貶回0.27字頭　重見一年多來新低點...赴日旅遊省更多

群聯CES展出全球唯一最完整QLC儲存方案

美伊衝突緩解油價回落　專家預估下周九二汽油零售價將站上28元

杏一週年慶繳出亮眼成績　12月營收年增14.34％攀新高

熱錢再戰央行！新台幣升逾1角破30元大關　29字頭能否站穩成焦點

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

謝金河：北市商辦租金上揚、工業區土地交易熱絡　是台商回流的熱效應　

台泥開放生態循環工廠DAKA開幕　綠化、循環、原民特色設計吸睛

日出茶太可望在加拿大突破百店　六角：三年內達成全球2000店里程碑

研華旗下資拓宏宇與中華電合攻智慧醫療

亞洲市場前景可期　大陸科技產業發展有機會領軍亞股反彈

哈日族鬆口氣！日圓換匯價貶回0.27字頭　重見一年多來新低點...赴日旅遊省更多

群聯CES展出全球唯一最完整QLC儲存方案

美伊衝突緩解油價回落　專家預估下周九二汽油零售價將站上28元

杏一週年慶繳出亮眼成績　12月營收年增14.34％攀新高

熱錢再戰央行！新台幣升逾1角破30元大關　29字頭能否站穩成焦點

謝金河：北市商辦租金上揚、工業區土地交易熱絡　是台商回流的熱效應　

出租給女兒！「媽3年沒進出」開門臉綠　1.8萬人爆雞皮：還有絞肉機

川普總統任期最大考驗！　看似態度放軟但「沒給伊朗退路」

2019年跟上流行了沒？「10大爆紅夯品」回顧　水果皇后回歸、芋頭奶油酥必搶

勇士教頭柯爾飆罵裁判「F字」遭驅逐　遭罰2.5萬美元

「飯糰柴」臭臉坐路邊　媽背後「趕羊式催促」終於讓牠動起來

「台灣三太子」首度參加！香港新年匯演巡遊4大亮點免費玩

贈票／限時抽「VIVELAND虛擬實境樂園」百元抵用券

潤滑液「超快感」後她下體感染　小王讓人夫綠到出汁還猖狂：已獲你的祝福

伊朗揚言「等比例報復」美卻接獲不同情報　80死200傷成謎團

一巴掌秒招死神畫面曝！小王總鋪師拖她下車　悶殺人妻伴屍2天裝袋棄屍

財經熱門新聞

永豐銀數位帳戶　倍數漲粉

漢來美食：「2020是充滿動能的一年！」　多品牌佈局全台拓點

瓦城去年營收49億元再創新高　年增13.92%續創雙位數成長

翔宇調整中國大陸業務布局　上櫃計畫暫延

玉山金2019年獲利首破200億破紀錄

達爾膚2019年營收達10億元　年增5.32％

陽明新增台灣－日本關西航線　今年營運可望更上一層樓

日圓節節高升！國際資金湧入避險　日圓匯價創近1個月新高

影／存股新選擇　跟著勞退買股票

英飛凌CES秀全球最小3D感測晶片

影／存股有訣竅　達人心法大公開

聯合再生處分美國轉投資　挹注獲利約4.8億元

王令麟宣佈：「啟動國際化戰略佈局！」

吳敏求做對三件事　旺宏重返榮耀

更多熱門

相關新聞

杏一擴大線上電商物流、拓展線下社區門市　明年EPS可望挑戰5元

杏一擴大線上電商物流、拓展線下社區門市　明年EPS可望挑戰5元

杏一醫療（4175）總經理蔡德忠今（27）日表示，今年台灣受惠社區門市提供專業服務，累積前11月營收創雙位數成長，展望明年將會整合線下實體門市與線上網路會員，搭配新社智慧物流中心擴大電商通路，推升整體營運動能，法人看好明年EPS可望挑戰5元大關。

新光小公主認父　更一審逆轉敗訴

新光小公主認父　更一審逆轉敗訴

世界盃射箭賽　中華隊複合女團摘金

世界盃射箭賽　中華隊複合女團摘金

醫材通路龍頭杏一營收續攻新高

醫材通路龍頭杏一營收續攻新高

李美珍射退師父　陳麗如輸得開心

李美珍射退師父　陳麗如輸得開心

關鍵字：

杏一醫療陳麗如蔡德忠

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　他：真相令人噴淚

即／東吳21歲樂團男女自殺　1吊死1勒亡

黑韓版主被逮　翟本喬認給警資料

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面