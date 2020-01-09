杏一週年慶繳出亮眼成績　12月營收年增14.34％攀新高

▲左起為杏一董事長陳麗如、總經理蔡德忠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏一（4175）今（9）日公告，2019年12月合併營收為5.61億元，較去年同期成長18.69%；主要受惠去年12月週年慶年度回饋活動，帶動營收成長力道強，達到單日營收破億，創下歷史新高紀錄，繳出亮眼成績。

杏一表示，受惠於去年12月週年慶年度回饋活動，在全台共計250家門市及線上商城同步開跑，推出商品滿額贈、滿額送折價券及杏福集點GO等多重活動，加上今年過年較早，新春送禮節慶氛圍帶動，以及點數期滿兌換潮等因素，吸引眾多新舊客戶回流消費。

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杏一指出，2019年每季營收皆以雙位數成長，隨著台灣老化人口比率逐年上升，越來越多民眾也開始注重醫療保健，高齡社會帶動醫療器材與藥品、保健食品的需求逐年上升，而杏一的通路家數為全台第一，以經濟規模發揮大者恆大的效益。

杏一表示，2019年累計前3季營收共38.5億元，稅後純益1.02億元，年增43.27%，EPS為3.4元；2019年全年合併營收達53.1億元，年增14.34％，法人看好全年營運獲利勢必優於前一年度，EPS也可望創新高。

展望2020年，杏一已邁入30週年，規劃門市家數新增10%，若有好的標的也不排除併購或策略聯盟，並將在今年第2季正式啟用的智慧物流中心，有助物流配達到門市的商機，可期業績將維持雙位數成長，目前已對未來中長期的擴展計劃做足準備，樂觀看待今年業績，勢必將更上一層樓。