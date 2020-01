7歲女童長拳頭大畸形瘤　切開驚見「有頭和手腳」胎中胎

▲手術發現,女童的畸形瘤可看到模糊的人頭和手腳。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

哈薩克一名7歲女童腰部有一個巨大腫瘤,醫生檢查發現,模樣像拳頭一樣大的腫瘤竟然內含形體模糊的人頭和四肢,原來她是一名雙胞胎,腰上的腫瘤則是無緣與她們一起出世的兄弟姊妹「胎中胎」,後來總算接受手術成功切除。

阿拉木圖市(Almaty) 第二兒童城市醫院(Children's City Hospital No. 2)副主任扎拉索夫(Alibek Zharasov)表示,來自偏遠村莊的7歲女童被父母帶來醫院時,因為三胞胎兄弟姊妹的胚胎嵌在她體內,導致下背部和上臀部處長出一凸起畸形瘤,「病患檢查後並沒有罹患癌症或其他疾病,我不清楚爸媽為什麼拖了這麼久才就醫,如果不去除腫塊,可能會發展成危險腫瘤。」

女童進行手術順利切除「胎中胎」,其中還可看到模樣模糊的人頭、手臂和腿,雖然無法判斷其性別,但很有可能是個女孩。扎拉索夫表示,「胎中胎」的情況較常出現在雙胞胎身上,這也是他們第一次碰到三胞胎的案例,目前尚未對7歲女童以及其他手足進行遺傳相關測試,「原本我們擔心畸形瘤是否也會對其他手足造成影響,但後來發現似乎不會,所以暫時沒有進行進一步測試的必要。」

