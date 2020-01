彭斯：蘇萊曼尼死後「美國人更安全」　川普政府伊朗政策不變

▲ 彭斯指出,蘇萊曼尼之死讓美國人更安全。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊朗8日為死去的革命衛隊精銳聖城軍將領蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)報仇,空襲伊拉克美軍基地,引發外界對美伊衝突加劇的憂慮。美國副總統彭斯(Mike Pence)美東時間8日對此表示,他確信美國人在蘇萊曼尼死後「更加安全了」。

彭斯8日接受CBS採訪時說明,「所有駐紮中東士兵身邊的人們都很擔心。我們現在安全了嗎?我相信,我們今天比川普總統命令美軍消滅蘇萊曼尼以前更加安全。有人可能會說,除掉蘇萊曼尼就像拿球棒去捅虎頭蜂蜂窩,而伊朗的代理人及組織就是虎頭蜂。你相信他們不會危害美國人嗎?」

彭斯進一步說明,「我們現在面臨的挑戰是,蘇萊曼尼實際上是伊朗支持的民兵組織在伊朗北部的主要領導人,在敘利亞也有影響力,但我們透過對民兵基地發動的5次空襲發出非常明確的訊息——我們不會容忍暴力。」

.@NorahODonnell: "So what is the strategy in Iran? And is regime change the ultimate strategy?"



Vice Pres. Mike Pence: "We don't seek regime change in Iran, but we want to see the regime change its behavior." https://t.co/YmPIoU8JLK pic.twitter.com/vC5PklmgRo