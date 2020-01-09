自家人也怒了…川普簡報「侮辱憲法」　共和黨議員痛批：史上最爛

▲國防部長艾斯培（左）與參謀長聯席會議主席麥利（右）出席閉門簡報會議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普8日向國會參眾兩院舉行閉門保密簡報會議，試圖說明美國對伊朗進行空襲的決定。會議結束後，除了民主黨決定展開表決，限制川普軍事權力之外，就連共和黨人士也對此感到憤怒。肯塔基州參議員保羅說，這種簡報如同侮辱憲法；猶他州共和黨參議員麥克·李也表示，這是他9年議員生涯中，看過最糟糕的一次軍事簡報，他們將會倒戈支持民主黨提出的《戰爭權力法》。

保羅（Rand Paul）接受CNN訪問時指出，這次簡報會議簡直是對憲法的侮辱，「我們沒有得到任何關於襲擊的具體消息，簡單來說，這些東西我都在報紙上看過了，我沒有得知這以外的其他東西」、「我將會支持這項『戰爭權力』解決方案，我想我們需要談論如何分化權力。」

Sen. @RandPaul on Iran briefing: "They have justified the killing of an Iranian general as being something that Congress gave them permission to do in 2002. That is absurd, that's an insult." pic.twitter.com/ReCWW2Nbm3 — The Hill (@thehill) January 9, 2020

麥克·李（Mike Lee）也表示，原訂90分鐘的簡報，政府模糊其詞，沒有交代任何重點，甚至在75分鐘後就離開，「從頭到尾只要我們乖乖的，不要向公眾批判統的行為，這真的太瘋狂了」、「我們收到的只是匆匆的通知，這種塘塞的簡報我們是部會接受的。」麥克·李還說，這是他9年議員生涯中，看過最糟糕的一次軍事簡報，所以他和保羅都選擇倒戈支持民主黨提出的《戰爭權力法》。

.@SenMikeLee

: "It is not acceptable for officials within the executive branch of government…to come in and tell us that we can't debate and discuss the appropriateness of military intervention against Iran. It's un-American. It's unconstitutional and it's wrong." pic.twitter.com/fVSE6b3EM0 — CSPAN (@cspan) January 8, 2020

國防部長艾斯培（Mark Esper）日前表示，大部分的議員都沒辦法接觸到最可信的情報，「只有8人幫才能得到蘇萊曼尼的威脅情報，大多數國會成員都無法取的這些敏感消息。」然而艾斯培也未在閉門簡報上說明，部分議員依舊質疑，到底有哪些威脅，迫使美國必須立刻進行空襲。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在簡報後也宣布，眾議院將會在9日展開投票表決一項決議案，強制要求川普在對伊朗進行任何軍事行動前，都要經過國會授權。

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