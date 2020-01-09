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英國年底前不可能達成貿易協議　歐盟執委會：雙方關係不如從前親密

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▲▼歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與英國首相強生會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟執委會主席馮德萊恩（右）與英國首相強生（左）會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國預計於本月31日離開歐盟進入過渡期，這段時間英國會暫時留在關稅同盟和單一市場，和歐盟各國談妥貿易協議，直到2020年底。不過，新任歐盟執委會（European Commission）主席長馮德萊恩表示，英國要在年底前達成一項「全面性」的協議，幾乎是不可能的，「若期限不延長，協議就不僅是有或沒有的問題，而是哪些要優先。」

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）8日與英國首相強生（Boris Johnson）會面前表示，英國脫歐後，還會是歐盟最好的朋友，但是關係不會像以前這麼親密；並警告，要在2020年底前談妥貿易協議是不可能的，除非延長期限，「若期限不延長，協議就不僅是有或沒有的問題，而是哪些要優先。」

強生在改選後，獲得國會過半數的優勢，月底離開歐盟勢在必行，不過1月底離開歐盟後，英國的挑戰才真正開始。首先，英國將在離開歐盟進入過渡期，這段時間英國會暫時留在關稅同盟和單一市場，直到2020年底。英國也必須在這段期間內和各國簽訂貿易協議，若未達成也可以在2020年7月1日前提出延長過渡期的要求。

依照保守黨的競選承諾，這個過渡期也不會延長，所有新的協議都要在這段時間內取得批准。強生告訴馮德萊恩，希望雙方可以在擁有相同歷史、利益和價值觀的基礎上，讓英國與歐盟建立新的夥伴關係，同時簽訂涵蓋商品與服務的自由貿易協定，加深英國與歐盟在其他領域的合作。

▲▼歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與英國首相強生會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國前國防部長馮德萊恩去年12月成為歐盟第一位女性主席。（圖／達志影像／美聯社）

馮德萊恩也說，歐盟早已準備好和英國展開「艱難」的談判，「我們會盡全力，但事實是這種夥伴關係不會和以前相同，也不會跟從前一樣緊密，因為每個選擇都會帶來不同的後果，每個決定都是權衡之下做出來的。」馮德萊恩指出，她希望雙方的關係可以建立在「零關稅、零配額、零傾銷」的基礎上，並強調，「沒有人員的流動，就沒有資本和服務的自由流動。」

馮德萊恩認為，只要雙方的分歧越來越大，合作關係就會越來越疏遠，在這種情況下，2020年底的期限就顯得非常急迫，「在如此匆促的時間下，你不能指望我們的『新夥伴關係』能夠在每個議題上都保持意見一致。」

在此之前，歐盟從未和任何一個國家達成如此大規模且複雜的協議，更遑論光是脫歐協議就談了近3年半，德國總理梅克爾（Angela Merkel）先前也表示，現在英國有絕對多數政黨，讓歐盟鬆了一口氣，但要在期限內完成新協議談判，會非常困難與複雜。

►歐盟首位女領導人！馮德萊恩就任「執委會主席」　慶祝《里斯本條約》10周年
►英國下議院壓倒性通過「脫歐草案」　為1月31日脫歐鋪路

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