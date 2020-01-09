蘇萊曼尼是誰？1979革命到核協議　看懂美國伊朗40年恩怨史

▲ 民眾悼念死去的蘇萊曼尼。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）下令狙殺伊朗革命衛隊精銳聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），更稱他為「怪物」，引發伊朗復仇，8日轟炸伊拉克美軍基地。川普美東時間8日稍早對此發表聲明表示，這場空襲未造成人員傷亡，駁斥伊朗說法，但緊張情勢仍引發國際對美伊開戰的擔憂。

美國與伊朗相互敵對以久，至少可以追溯至1979年。當時美國支持的伊朗國王被推翻，使伊朗成為一個伊斯蘭共和國。伊朗革命餘波之下，數十名美國人在美國駐德黑蘭大使館被扣為人質，兩國關係便降至冰點至今。

美伊2015出現外交解凍跡象，當時伊朗同意達成具里程碑意義的《伊朗核協議》，限制自身核計畫，緩解國際社會的憂慮，以換取放寬經濟制裁。但隔年川普當選美國總統，為美伊關係帶來挑戰。

▲ 川普8日針對伊朗空襲發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

川普大力批評《伊朗核協議》，稱其為「有史以來最糟糕的談判」。他在2018年退出協議，恢復對伊朗制裁，開始逼迫伊朗領導人同意達成新的協議。儘管伊朗經濟因此嚴重衰退，依然拒絕川普這項提議。

川普2019年5月對繼續與伊朗交易的國家實施二級制裁，加強對伊朗施壓。接著在5月及6月間，阿曼灣（Gulf of Oman）共6艘油輪被襲。華府指責，伊朗是這些襲擊事件的幕後黑手，但伊朗始終否認。

美伊關係持續惡化，伊朗去年7月起開始破壞過去在核協議中的承諾。接著在12月下旬，伊朗支持的民兵組織「真主黨旅」（Kata'ib Hezbollah）被指於去年12月27日向駐伊美軍基地發射多枚火箭，導致一名美國民間承包商喪命。美軍2天後展開復仇，炸死至少25名真主黨旅武裝份子。

▲ 伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

美軍攻擊在伊拉克掀起強烈反彈，美國駐巴格達大使館因此遭大批抗議者洗劫。川普指責，是伊朗策劃這起事件，警告伊朗將「付出巨大代價」，幾天後蘇萊曼尼便在巴格達機場的無人機襲擊中喪命。

蘇萊曼尼一手掌控伊朗在中東各地的代理部隊，被美國視為恐怖份子。川普政府宣稱，蘇萊曼尼應為數百名美國士兵的死亡負責，且死前正在策劃一場襲擊。伊朗當局誓言，美國要為蘇萊曼尼的死付出代價，2天後更宣布，已經放棄核協議中對濃縮鈾的限制。與此同時川普警告，若伊朗採取報復，美國可能以「非等比例的方式」做出回應。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。