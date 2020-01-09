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川普總統任期最大考驗！　看似態度放軟但「沒給伊朗退路」

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▲▼美國總統川普針對伊朗空襲發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普針對伊朗空襲發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗為替革命衛隊精銳聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）之死復仇，當地時間8日對伊拉克美軍基地發動空襲。美國總統川普（Donald Trump）面臨總統任期內最嚴峻的考驗，美東時間8日上午釋放緩和緊張情勢的訊號，「伊朗似乎有意退讓。這對相關各方都是好事，對全世界來說也是很好的事情。」

川普於8日在白宮發表聲明，仔細依照提詞機宣布，將對伊朗實施更多制裁，並要求美國盟友退出《伊朗核協議》，以便談判新的協議。CNN指出，川普看似放緩態度，但幾乎沒有提供伊朗任何轉圜的餘地，基本上堅持原則，要求一切按照美國的條件進行。他這番言論並未改變美國政府戰略，而他的戰略已經使地區情勢急劇升溫，更在新年剛開始幾天就將美伊推到開戰邊緣。

川普表示，「美國將立即對伊朗實施更多懲罰性經濟制裁。在伊朗改變行動以前，這些強而有力的制裁將持續。就在最近幾個月，伊朗在國際水域劫持船隻，無緣無故襲擊沙烏地阿拉伯，還擊落2架美國無人機。」

川普明確描述美國軍方的準備，似乎不排除任何可能，「我們的導彈體積大、威力大、準確、致命且速度快。然而，擁有如此強大的軍事裝備並不代表必須使用。我們不想使用，因為美國的軍事和經濟實力就是最好的威懾。」

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