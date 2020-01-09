差一點「就可以炸毀美大使館」　美高官爆「伊朗刻意失誤」原因太陰險！

▲遭到空襲後的阿薩德基地。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

伊朗8日連兩次空襲美軍基地，外傳造成80人死亡，但美國總統川普9日凌晨發表談話中提到，「因為美軍強大的防禦，並沒有人傷亡」。對此美軍高層官員則分析，伊朗其實有機會直接瞄準「美國駐伊拉克大使館」但卻沒有這樣做，「刻意的失誤」試圖想要警告美國盡速撤軍。

根據《CNN》報導，伊朗在8日兩次空襲美國駐伊拉克基地，其中第二次傳出造成80人死亡、200人受傷，但卻遭到川普否認。對此陸軍高官、美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）表示，軍方分析伊朗的火箭導彈當時落在伊拉克艾比爾（Erbil），幾乎相當靠近美駐伊拉克大使館，「他們有機會直接瞄準，但是卻沒有這麼做」，似乎就是想要給美國一些警告。

▲美國陸軍參謀長麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

一名美國國務官表示，伊朗想要表達的意味相當明顯，想要告訴美國「我們有這樣的能力，只是我們不想這麼做」，但美國仍在給伊朗機會，這一切並非通過殺害美國人讓局勢升溫，因為若殺害美國人，伊朗就會失去更多。川普9日凌晨針對美軍基地遭襲事件做出公開談話，認為伊朗事後傳達許多「我們做到這，等著美國回應」的訊息，因此相信伊朗根本想要給自己台階下，這對雙方都是好事。

美國國務卿蓬佩奧表示，美國一直以來都希望可以緩解危機。川普4日也曾撂下狠話，若伊朗襲擊任何美國人或是美國資產，美方將會採取具體的軍事行動。面對伊朗空襲後除發表談話外，美國的下一步仍是外界矚目焦點。



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