謝金河：北市商辦租金上揚、工業區土地交易熱絡　是台商回流的熱效應　

▲台商是否回流是選舉期間大家相當關注的消息。（圖／記者周宸亘攝）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（8）日在臉書發文，分析台商回流的情況，他引用CBRE世邦魏理仕「2019年台灣不動產市場年終回顧暨展望報告」，點出北市商辦與工業區土地交易熱況。

一、北市商辦租賃率與租金提升

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2019年全年數據顯示，台北辦公室市場淨去化量表現亮眼，A辦空置率降至5.05%，創下18年新低，且每坪租金推升至2790元，年成長3.15%。

其中以台北101及南山廣場為主的信義商圈A辦，平均租金拉升至3466元，寫下10年新高紀錄，尤其是勤業眾信一口氣租下南山廣場8個樓層，從民生東路安泰人壽大樓搬到南山，也把南山大樓每坪最高租金推到5000元以上；A辦租金水漲船高，也讓B級商辦空置率下降至3.36%的史上最低，平均每坪租金也推升至1788元。

過去30年，台北商辦租金年年下滑，101大樓一度跌到每坪3000元左右，幾乎香港國金中心的十分之一，空置率更是屢創新高，去年可說是一個重要的扭轉點。其中大部分的需求來自辦公室的搬遷，有54%是從B級辦公大樓搬到A辦，企業努力彰顯高端的品牌形象。租賃市場已轉化為房東市場，2020年的租金可望穩健成長。

去年一些大的搬遷個案，包括群益金鼎證券搬遷到宏泰金融大樓，頂了勤業眾信離去的空間；理律搬入聯合報新建大樓，坪數高達5180坪；蝦皮購物也搬到此處，租了3460坪。

二、工業區地產交易量持續成長

2019年不動產總交易的金額達3802億元，年增45%，其中工業地產成交782.4億元，年増6%。台商回流，強勁的自用需求，推升了工業地產交易，北北桃三都工業地產漲幅高於全台平均，過去5年平均上漲30%，工業區土地已連續5年上漲。

世邦魏理仕稱商用不動產交易金額995億元，土地交易金額2807億元，創下CBRE從2003年開始有紀錄以來的歷史最高。

謝金河認為，從商業不動產及工業地產的交易創天量，可以清楚看到台商回流的的脈動。



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