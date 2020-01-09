伊朗火箭狂轟…衛星空拍圖「美空軍基地斷牆碎瓦滿地」　火力強大全展現

▲星球實驗室（Planet Labs Inc）公布兩張遭到空襲的阿薩德空軍基地衛星照。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

伊朗與美國關係進入膠著，台灣時間8日伊朗發動2次空襲，美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）公布兩張遭到空襲的阿薩德空軍基地（Ain al-Asad airbase）衛星照，可以看到部分地區約有5處遭到飛彈攻擊。

根據《路透社》報導，公布的衛星照片中可以看到，阿薩德空軍基地共七棟建築物，伊朗所發射的導彈共擊中五處，報導中更用上月25日所拍攝的照片做出對比；其中至少3棟建築的部分結構已經遭到毀壞，剩下部分幾乎也是斷垣殘壁。

加州「密德伯里國際研究學院」（Middlebury Institute of International Studies）人員路易斯（Jeffrey Lewis）表示，「伊朗以這個基地的美軍作為目標，一開始策畫，最後真的實現攻擊」。

然而美國總統川普在9日凌晨發表公開談話，提到並未有人在空襲中受傷，伊朗的空襲確實是為了要報復蘇萊曼尼，但美國是崇尚和平，並未有開戰的打算。

▲遭到空襲的阿薩德空軍基地。

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