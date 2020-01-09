野火過境房屋沒事　澳洲原住民傳授「文化燃燒」意外拯救林地

▲ 澳洲經過「文化燃燒」的林地，意外逃過野火的肆虐。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

居住在澳洲新南威爾斯州（New South Wales）獵人谷（Hunter Valley）的一戶居民在幾週前因為野火延燒，所以被迫撤離。但當他們重返家園時，卻發現住屋依然完整。屋主表示，這可能是因為曾在這裡進行「文化燃燒」，意外避免土地遭野火破壞。「文化燃燒」在2016年曾遭到抵制，但現在卻出現實例證明確時有其功效。

根據《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，66歲的菲利（Phil Sheppard）在5年前進入戈斯珀斯山（Gospers Mountain）的灌木林地，並建造房屋供當地原住民及遊客使用。但因為野火延燒，當地有28萬公頃土地陷入火海中，因此3週前就被迫撤離。

▲澳洲戈斯珀斯山有將近28公頃林地被野火燒毀。（圖／路透）

當菲利在近日回到家園時，卻意外發現自己的住屋仍然屹立不搖，「野火就在我的房子外燃燒，就像家裡有人正在將野火驅逐一樣，但事實上卻沒有。」他表示，之所以可以維持房屋的完整，是因為3年前曾對這片林地進行「文化燃燒」（cultural burning）技術。

原住民族點火組織（Koori Country Firesticks）的巴伯（Dennis Barber）表示，文化燃燒是當地原住民流傳數千年的知識，利用冷燃燒的方式，讓火勢移動速度較慢，且高度不會超過膝蓋，讓動物可以有足夠時間和空間躲避火焰。文化燃燒在理想的情況下，可以防止火災發生，並且剷除外來物種或不良的植被。

巴伯表示，因為灌木已經被燃燒過，所以就可以避免野火擴大燃燒。除了戈斯珀斯山得這塊林地，雪梨以北中央海岸（Central Coast）的紅樹林山（Mangrove Mountain）曾經過文化燃燒的林地，也逃過野火破壞的危機。

「文化燃燒」在2016年曾遭到政府及生態學家抵制，但巴柏表示，現在人民應該要意識到這個行動是有效的，應該要利用原住民留下的知識，擴大文化燃燒的範圍，並尋求政府機關的支持。

澳洲野火目前以延燒超過5個月，燒毀的面積超過1030萬公頃，相當於南韓國土的面積，且預計10日將會有新的一波高溫，可能導致撲滅的工程變得更加困難。加上延燒速度快，範圍一直再增加，未來1個月要將火勢撲滅仍有難度。

野火焚燒森林也釀成生態危機，估計約有1萬隻無尾熊因野火延燒而死亡，上萬隻正在進行救援，且有80%的棲息地遭到破壞。政府也表示，約有5億隻野生動物在野火中喪生。

▼野火動員大批消防車搶救，卻因擴散過快無法撲滅。（圖／達志影像／美聯社）