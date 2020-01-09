麗豐-KY 2019年全年合併營收突破50億元　再度刷新上市新高

▲麗豐-KY執行長趙承佑。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）公布2019年12月合併營收為4.95億元，月增2.87％，年增6.15％；第4季合併營收為14.18億元，季增11.86％，年增5.84％；全年合併營收一舉突破50億大關，衝上51.39億元，年增12.24％，再度刷新上市新高紀錄。

麗豐-KY表示，主要受惠「克麗緹娜」、「雅樸麗德醫美診所」、「新美力電商平台」、「RnD美甲美睫」四大通路的營運成長表現，並正值「克麗緹娜」品牌創立三十週年，因此繳出一張亮麗的成績單。

請繼續往下閱讀...

麗豐-KY指出，2019年主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」總加盟店數較年初淨增加330家，達4,809家，今年以展店淨增加400家為目標，並在台灣、香港及東南亞等市場，業務布局將以適地適宜的策略分別挺進，藉以維持雙位數穩健成長的態勢。

麗豐-KY進一步表示，集團2018年6月自營「雅樸麗德」首間醫美診所在北京風光開幕後，後續完成在上海、南京共有三家醫美及二家全科診所得設立，除了醫美項目，還提供消費者更高端的再生、抗衰老醫學技術服務，提高經營門檻並創造差異化。

同時，麗豐-KY自2017年與中國同濟大學產學合作，合作項目包括幹細胞研究、再生醫學研究等項目，共同成立「同濟大學麗豐再生醫學研究院」在2019年12月31日打造GMP規格的研究實驗室也正式落成，進一步落實研發成果並實現美業產業鏈升級。

展望2020年，麗豐集團執行長趙承佑提出「同心多樣化」、「數字化工程及數據管理」的二大營運方針，業務發展是以主營通路「克麗緹娜」超過4800家加盟店的強大基礎為前提，穩健提升營收及獲利貢獻，對內則是以「數字化工程及數據管理｣為導向，提高行政管理效能及決策品質。